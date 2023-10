Un podcast ayudará desde Burgos a proteger la salud mental de los cuidadores de personas necesitadas

El psiquiatra Jesús de la Gándara participa en unos podcast sobre salud mental elaborados por la Fundación Caja de Burgos y la Fundación La Caixa. Asegura que la gente debería acudir a un psicólogo con la misma naturalidad con la que acude al médico de cabecera cuando tiene una dolencia física, pero para muchos sigue siendo un tema tabú “por toda la acumulación de estigma vergüenza, marginación social etcétera que se lleva acumulando a lo largo de siglos y que aún es patente”. Además, señala que no para todos es igual de fácil darse cuenta de cuándo tiene angustia o tristeza.

Estos podcast están dirigidos principalmente a profesionales y voluntarios de entidades sociales de Burgos que trabajan con personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, minorías étnicas o refugiados. Profesionales que tienen que hacer frente cada día a numerosos problemas de otras personas. Recibirán una serie de pautas para no llevarse los problemas de los demás a casa y poder cuidar mejor a los usuarios y a ellos mismos. Un trabajo en el que, dice, queda mucho por hacer.

De la Gándara cree que para llevar a cabo esta tarea de ser cuidador “tienes que tener previamente hombros dispuestos para poder soportar esa carga”, algo que solo se consigue si tienes técnicas y métodos concretos. “A nosotros nos preguntan constantemente usted después de estar oyendo durante 40 años la pena de tantos enfermos, ¿no se siente afectado? Y les contesto no, no me siento afectado, me siento aludido pero no ha deteriorado porque tengo una profesión y unas técnicas que me protegen. Si pedimos a las personas que cuiden a otras personas tenemos que enseñarlos a hacerlo”, recalca.

Para el psiquiatra es fundamental “cuidar del cuidador”. Recuerda que en el año 2009 no figuraban la salud mental y la patología psiquiátrica entre las preocupaciones de los ONGs y el tercer sector, algo que sí ha cambiado después del covid-19.

Jesús de la Gándara pide más trabajo en este sentido. “Se han hecho miles de planes de salud mental, de prevención de suicidios, etcétera, pero todos adolecen de la misma carencia, que es la falta de constancia”, afirma, por lo que es importante mantener estos programas para beneficio tanto de los cuidadores como de los propios afectados.

Un videojuego para ayudar a identificar la depresión

El 50% de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años, aunque la mayoría de estos casos ni se detecta ni se trata. ¿Te imaginas que un vídeo juego pueda ayudar a los niños de 8 a 12 años a identificar casos de depresión? A esas edades ya han desarrollado sus emociones y pueden comprender mejor qué es y cómo pedir ayuda.

Es la filosofía que persigue el videojuego 3DC, desarrollado por la doctora en Humanidades, Kim Martínez desde la Universidad de Burgos. Es único por cuanto no sólo entretiene, sino que cumple con una herramienta de concienciación.

Los niños se ponen en el lugar de Dante, el protagonista del videojuego que tiene nueve años y al que le cuesta hacer amigos. Ha desarrollado la depresión y los jugadores pasa un día en su vida. Observan que no puede dormir, que le cuesta concentrarse. Así ven lo que les afecta a las personas con depresión.

En un mes, el videojuego se podrá descargar de forma gratuita en la plataforma STIM. Su creadora recomienda que los padres jueguen con sus hijos. Una herramienta también al servicio de los colegios para prevenir el deterioro de la salud mental.





Miranda de Ebro, volcada con la salud mental

Más de 500 personas se han reunido hoy en Miranda de Ebro (Burgos), donde se han celebrado los actos centrales a nivel regional para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Los actos conmemorativos se han iniciado con una marcha por las calles del centro de Miranda y ha concluido con un encuentro en el espacio natural San Juan del Monte.

La presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León, Elena Briongos, ha reclamado más inversión pública y “muchos más recursos” para garantizar una buena salud mental ante el aumento de las peticiones de ayuda, sobre todo en cuanto a jóvenes. Afirma que ha aumentado "un cuarenta y dos por ciento los problemas de salud mental entre los jóvenes y adolescentes, la gente que va a tener que conformar la sociedad dentro de muy poco tiempo, por lo que tenemos que ponernos al trabajo porque esto es cosa de todos".





El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y gerente Regional de Salud, Jesús García-Cruces, ha enfatizado los trabajos que se van a desarrollar en concreto en la prevención del suicidio a través de "un nuevo área para la atención de estas patologías en la población joven". La Consejería de Educación y Servicios Sociales trabajarán conjuntamente mediante un profesional de enlace que detectará en instituciones como centros sociales o centros educativos todo tipo de patologías con el objetivo de "gestionarlo de una manera precoz", ha concluido García-Cruces.