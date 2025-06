«Pedro y Pablo: testigos de la misericordia y la esperanza»

Queridos hermanos y hermanas:

La sucesión apostólica y la vida de la Iglesia, en el marco de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo que conmemoramos en este día, siempre ha sido un punto esencial para asentar en nuestras comunidades la fidelidad a la identidad católica, así como para el desarrollo y la maduración del diálogo ecuménico.

Escritura y Tradición, meditadas y auténticamente interpretadas por el Magisterio, nos transmiten fielmente la enseñanza de Cristo, nuestro Dios y Salvador, confiada a la Iglesia para que sea predicada a todos los pueblos hasta el fin de los siglos.

San Pedro y san Pablo, que establecieron la Iglesia de Roma, encarnan un elemento fundamental de la predicación del Evangelio de Jesús y su anuncio hasta los confines de la tierra.

Pedro, humilde pescador judío que fue instituido por Jesús como el primero de los doce apóstoles, fue la Piedra sobre la que Cristo edificó su Iglesia. Su papel es tan singular que Cristo le entregó las llaves del Reino de los Cielos (cf. Mt 16, 19) para que cualquier circunstancia personal en todo tiempo conozca la misericordia de Dios en la que se fundamenta toda esperanza.

Pablo, fariseo que perseguía a los cristianos, terminó convirtiéndose –tras su encuentro con el Resucitado (cf. Hch 9, 1-9)– en el apóstol de los gentiles.

Pero no fueron sus vidas perfectas, ni triunfantes, lo que les sitúa como verdaderos modelos a seguir por el pueblo cristiano que conoce la realidad de la debilidad y del pecado, pero también la fuerza de la misericordia de Dios que es capaz de sacar de las piedras hijos de Abraham (cfr. Mt 3, 9). Porque no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Y esta certeza es fuente de esperanza. Y porque su fuerza, como deja patente san Pablo en su carta a los habitantes de Corinto, no radica en el poder, sino en la debilidad: «Muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte» (cf. 2 Cor 12, 9-10). Es la paradoja de la vida cristiana: Dios viene en ayuda de nuestras fragilidades para sostenerlas y transformarlas con su gracia.

Ellos nos enseñan que la gracia de Dios hace de nosotros criaturas nuevas cuando estemos inmersos en lo más débil y vulnerable. Asimismo, cuando amanezcamos con el corazón endurecido o queramos dejar atrás viejos caminos y nos cueste ablandarnos ante el Amor, Pedro y Pablo nos enseñan a perpetuar que la llamada a la conversión hace de nosotros personas nuevas y testigos de la Resurrección de Cristo.

«Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús», escribe san Pablo en su carta a los Gálatas (3, 28), poniendo de manifiesto que todos somos llamados por Dios a iniciar el camino de amistad con Él y el discipulado de su Hijo que genera la comunión de la Iglesia, fermento de comunión de todos los pueblos de la tierra.

Hoy volvemos nuestros ojos a Roma, con el entrañable recuerdo de todos los Papas que han precedido a León XIV, para vivir nuestra comunión con el Sucesor de Pedro. Y oramos con él, y por él, y le encomendamos de manera especial a la Virgen María, para que el Espíritu Santo le sostenga con su gracia en el ministerio que se le ha confiado, le conceda conocer y cumplir la voluntad de Dios y le impulse, sostenido por nuestra oración y ayuda, a proclamar eternamente las misericordias del Señor siendo todos juntos peregrinos de esperanza.

Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.

+ Mario Iceta Gavicagogeascoa. Arzobispo de Burgos.