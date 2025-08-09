De París a Las Loras: un concierto dramatizado revive la obra de Víctor Hugo en este pueblo de Burgos

La Iglesia de San Lorenzo Mártir de Fuenteodra (Burgos), templo gótico del siglo XV rehabilitado gracias a campañas de micromecenazgo, acogerá este sábado 9 de agosto el estreno del musical 'Notre Dame de París', una adaptación en formato concierto dramatizado de la obra de Víctor Hugo.

El espectáculo, que se enmarca en la programación del GEOFestival de Artes Escénicas del Geoparque Las Loras, cuenta con libreto y dirección de la burgalesa Eva Manjón, y la música original, letras y dirección de orquesta corresponden a Juanjo Molina.

Además, se ha contado con la tres veces ganadora del Goya a Mejor Vestuario, Clara Bilbao, para el diseño del vestuario y en la dramatización participan 17 artistas, entre ellos, Adrián Salzedo, protagonista de la superproducción 'Los Miserables', ha informado la organización del GEOFest en nota de prensa.

En la orquesta participan músicos profesionales burgaleses, como la pianista Natalia González, el contrabajista Joaquín García, Sofía Zumel en el violoncelo o la violinista japonesa residente en Burgos, Kyoko Higashioji.

COPE Iglesia de Fuenteodra Burgos

Y completan la formación Fernando Cañego a la guitarra y Juan Gabriel Amores en la percusión.

Mientras, el reparto actoral contará con Álvaro Puertas (Aladdín, Nine, El Médico) como Claude Frollo; Carmen Raigón (El Novio de España), que hará de Esmeralda; Dídac Flores (Asesinato para dos, Tuelf Points, Fama), quien interpretará a Quasimodo.

También Antonio Albella (Los Titanes, Galdós en los infiernos, Hadas el Musical), que dará vida a Víctor Hugo, narrador de la obra; el propio Adrián Salzedo (Los Miserables, El Médico, Malinche, Para la Libertad), que será el Capitán Phebo; Antonio M. (Los Chicos del Coro, El Médico), quien interpretará a Clopín.-

Y Guillermo Arenas (The Book of Mormon, La Joven Compañía de Teatro Musical, Christmas Dreams), que será el poeta Gringoire; completando el reparto Lorena Joaquín (Los Miserables, La Bella y la Bestia, 33 El Musical), Lucía Madrigal (La Jaula de las Locas, Historia de España en 70 minutos, Hadas el Musical) y Ñito Sánchez (Superthings).

La representación de 'Notre Dame de París', una propuesta que aúna teatro musical, patrimonio y naturaleza, tendrá lugar a las 20:00 en la iglesia de Fuenteodra, conocida como 'La dama de las Loras', y las entradas tienen un precio de 12 euros para adultos y 6 para menores.

Un proyecto de recuperación de patrimonio

La Iglesia de San Lorenzo Mártir es un antiguo templo gótico rehabilitado gracias a la intervención de Hispania Nostra y a las ayudas para la recuperación y el mantenimiento del patrimonio de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Asociación Cultural Manapites.

Actualmente, Hispania Nostra tiene activa una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos para la recuperación de la torre, que ya ha conseguido más de 114.000 euros, gracias a un donante que aportó, nada más lanzarse el micromecenazgo, 100.000 euros en solitario.

COPE Concierto en la Iglesia de San Lorenzo Mártir (Fuenteodra)

Con la actuación de este sábado, el GEOFest alcanzará el ecuador de una segunda edición que está siendo todo un éxito de público, y que ya ha pasado por Helecha de Valdivia, San Martín de Humada y Quintanas de Valdelucio, con casi 600 asistentes en las actividades de la música, el teatro y el circo.

Fuenteodra, Fuenteurbel, Mave, Escalada y Sargentes de la Lora son las siguientes paradas de un evento que culminará el 30 de agosto de la mano de Rafael Álvarez El Brujo, y que se completará con la propuesta especial GEOFest Manta, que tendrá lugar el 12 de octubre, en Fuenteodra, sede del festival.