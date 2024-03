La odisea primaveral de los alérgicos se prolonga: "Mucho antes"

La temporada de alergias se adelanta y amenaza hasta septiembre. A diferencia de años anteriores, cuando la primera floración del año solía remitir a mediados de marzo, los alérgicos se encuentran ahora ante una odisea que se inicia mucho antes de lo habitual, por los efectos del cambio climático.

La alergóloga del Hospital Recoletas Burgos, Marisa Marcos Durántez, explica en COPE que esta situación ha llevado a una “explosión” en los últimos años de los casos de alergias en toda Europa, generando preocupación entre la comunidad médica y los pacientes alérgicos. "Lo comentamos todos los compañeros en toda España y casi te diría toda Europa. Está aumentando de una forma espectacular, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en esto, se calculaba que alrededor de un 15 o 20% de la población era alérgica. Ahora dicen que es que es casi el 40%", comenta la experta, que aclara que estas cifras tienen lugar en países industrializados.

La alergia más común en esta época del año es al polen. Las graminias, las espiguillas y todo el cereal son las principales causantes de molestias. Sin embargo, un fenómeno creciente en los últimos años es la polisensibilización, donde los pacientes desarrollan alergias a varios tipos de polen, por lo tanto, los síntomas persisten desde enero hasta el verano.

Existen diversos factores que provocan esta temprana aparición de alergias. “Uno es el cambio climático, cada vez hace mejor durante gran parte del año. Hay que tener en cuenta que la contaminación es una agresión para las plantas, entonces, ellas para defenderse expulsan más proteínas, que hace que den más alergia a los pólenes. Una planta de una ciudad te va a dar más alergia que un polen del campo", apunta Marisa Marcos Durántez.

Para aquellos que sufren de alergias, el tratamiento y la gestión de los síntomas se han convertido en una tarea desafiante. Marisa Marcos destaca que, en muchos casos, los pacientes se ven obligados a seguir un riguroso tratamiento y adoptar recomendaciones específicas para minimizar los efectos de la alergia. Intentar no salir a la calle los días de sol y viento en las horas centrales del día; no ventilar mucho las casas; no tender la ropa fuera; lavarse la cara o ducharse al llegar a casa son algunas de las recomendaciones que realizan los expertos, sin embargo, esta alergóloga del Hospital Recoletas reconoce que “el polen es difícil de evitar”.

“Lo que solemos pautar, en principio, es un tratamiento sintomático con antihistamínicos. De refuerzo, solemos indicar un colirio para los ojos que se aplica dos veces al día, y un spray para la nariz", explica la alergóloga.

Con la temporada de alergias extendiéndose hasta el septiembre, los especialistas hacen un llamado a la precaución y a la adopción de medidas preventivas para aquellos que experimentan síntomas alérgicos. Con el cambio climático como factor desencadenante, la anticipación y la gestión proactiva se vuelven esenciales para sobrellevar esta temporada alergénica que amenaza con prolongarse más allá de lo habitual.