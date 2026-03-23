El juzgado decreta el ingreso en prisión del detenido por el empujón mortal a un hombre durante una discusión de tráfico en Burgos

El hombre de 70 años que sufrió una agresión la noche del pasado jueves en Vadillos ha muerto este domingo en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). La víctima no ha podido recuperarse de las gravísimas heridas que le provocó la caída de espaldas contra el suelo, fruto de un empujón.

Una disputa de tráfico, el origen

Todo se desencadenó en torno a las 22.00 horas por una disputa de tráfico. Los hechos ocurrieron en la calle Rey Don Pedro de la capital burgalesa, cuando la víctima, que conducía su coche, fue presuntamente recriminado por el agresor, quien le propinó el empujón fatal.

Detenido y en prisión provisional

Tras el incidente, el presunto autor, un hombre de 45 años, huyó del lugar. Fue localizado y detenido durante la tarde del viernes y, tras pasar a disposición judicial, el juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Ricardo Ordóñez Cuerpo Nacional de Policía en Burgos

La víctima ha permanecido casi tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado muy grave hasta que finalmente ha perdido la vida.