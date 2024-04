Un burgalés supera seis cánceres y crea una guía de "súper vivencia"

Gonzalo Calderón, un médico burgalés de 33 años, ha demostrado una fuerza y determinación excepcionales al superar seis cánceres con sus respectivas metástasis. Con esta experiencia vital, Gonzalo se ha convertido en un "experto en vivencias oncológicas" y ha decidido compartir sus conocimientos y consejos para ayudar a otros pacientes y sus familias.

Gonzalo ha creado 'La guía del superviviente oncológico'. Es una recopilación de consejos prácticos basados en su experiencia personal, con el objetivo de hacer más llevadera la situación de las personas recién diagnosticadas con cáncer. Acostumbrado a contar sin filtros su situación y progresos a través de su canal de YouTube, se decidió a recopilar una serie de consejos a modo de guía.

La obra se presenta este jueves a las 20:00 horas en el salón de actos de la Fundación Círculo, en la Plaza de España de Burgos. Es una recopilación de consejos prácticos basados en su experiencia personal, con el objetivo de hacer más llevadera la situación de las personas recién diagnosticadas con cáncer.

Uno de los aspectos destacados de su guía es la importancia de tener un informante principal o intermediario para gestionar la comunicación y la ayuda durante el tratamiento del cáncer. "Nombrar una persona que sea mi más allegado, sea mi pareja, mi madre, mi hermano, mi hijo... Que sea él el que diga estas cosas, porque decirlas tú muchas veces da palo, es un corte decir "oye, hoy no me apetece que me visiten". Sin embargo, si se lo dices a la persona cercana a ti no te va a costar, y a esa persona no le va a costar decírselo a la otra persona", aconseja.

Al preguntarle sobre cómo se siente al superar tantas veces esta enfermedad, Gonzalo se manifiesta con humildad y optimismo: "Yo respondo mucho con lo de "vivo", y en mi caso, la verdad es que siempre es una alegría". Aunque muchos podrían considerarlo un superhéroe por enfrentar seis veces el cáncer, Gonzalo prefiere verse como un "súper viviente, por separado", enfatizando que el cáncer, aunque sea una "putada inmensa", también ofrece una oportunidad para vivir plenamente y valorar cada momento.

Gonzalo asegura que recibir hasta seis veces la noticia del diagnóstico de cáncer cada vez le produce "más indiferencia". Llega un momento en el que se acostumbra pero recuerda que la segunda vez fue la "más dura" para él porque "no te lo esperas". "Yo ahora me estoy haciendo revisiones cada dos por tres, me espero que pueda en algún momento surgir algo. Cuando crees que lo has curado y de repente aparece es cuando dices "me cago en la leche"", apunta.

Estar lo mejor rodeado posible, en familia y amigos, y procurar pensar lo menos posible en el tema, es su consejo principal para los pacientes porque sino "va a consumir recursos mentales y te va a generar una ansiedad y estrés que no son buenos ni para ti ni para ayudar a curar esa enfermedad". "Por las noches no puedes evitar pensar porque estás solo, pero si por el día puedes estar lo más rodeado posible, probablemente te ayude bastante. Y, si tienes la suerte de ser religioso, eso ayuda bastante", añade.

Y para aquellos que acompañan a alguien con cáncer, Gonzalo aconseja siempre preguntar. "Tú eres amigo de alguien que tiene cáncer y no sabes qué hacer. Voy a verte, no voy a verte... Te voy a molestar... Preguntar y que él se sienta con la libertad de decir claramente lo que quiere es lo mejor" aclara.

La guía de Gonzalo Calderón es un testimonio inspirador de resiliencia, esperanza y la capacidad humana para superar los desafíos más difíciles con determinación y optimismo. Se puede consultar de forma gratuita en la web www.laguiadelsupervivienteoncologico.es.