El Fórum Evolución Burgos acumula "Incumplimientos graves" en materia de seguridad

Si paseas habitualmente en Burgos por los entornos del Fórum Evolución te resultará poco creíble que estas instalaciones acumulan más de una decena de irregularidades de la normativa de seguridad.

El nuevo director general de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Burgos, Alejandro Sarmiento, ha detallado este miércoles la lista que requisitos que no se cumplen en las instalaciones del Fórum Evolución.

Sarmiento señala que los certificados técnicos que garantizan el cumplimiento normativo no están al día. La instalación eléctrica de baja tensión en el Fórum no cumple con la normativa desde hace doce meses, constituyendo un incumplimiento grave. La protección contra incendios del aparcamiento lleva sin estar en vigor durante 22 meses, lo que representa otro incumplimiento grave. Más grave, dice, es que el Plan de Autoprotección del Fórum no está en vigor desde hace diez meses.

También apunta que el circuito cerrado de cámaras, con 44 dispositivos, está estropeado desde enero de 2021, representando un evidente riesgo de seguridad.

Por otro lado, destaca que en el parking del Museo de la Evolución no hay una separación de vestuarios para el personal por sexo y no hay un sistema electrónico de recepción de facturas, obligatorio por norma desde hace un par de años.

El director general de Promueve afea que desde noviembre de 2023, no se ha podido realizar ninguna acción promocional en las redes sociales debido a la falta de devolución de contraseñas por el responsable anterior del Fórum Evolución.

Promueve gestiona una infraestructura extensa con instalaciones altamente complejas donde se deben cumplir numerosos requisitos y por eso ha subrayado que es necesario que el Fórum cumpla con las normativas vigentes.

Sarmiento ha asegurado que todas las situaciones relacionadas con la seguridad se resolverán en un plazo máximo de 60 a 90 días y en las próximas semanas, se proporcionará un análisis de la gestión, centrándose en aspectos de eficiencia y gestión pública desde una perspectiva técnica, junto con fechas estimadas para la resolución de estas incidencias.

El presidente de Promueve, César Barriada, ha recriminado al anterior equipo de gobierno municipal estas carencias, aunque algunas de ellas pertenecen ya al mandato actual. Pese a ello, ha reprochado la gestión de Daniel de la Rosa como alcalde y se ha felicitado por reducir los costes asociados a duplicidades de gerencias en puestos directivos que se superponían.

En cuanto a las actividades y eventos programados en el Fórum Evolución, se confirmó que se mantendrán, pero se instó a resolver primero las incidencias de seguridad de manera prioritaria.