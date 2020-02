Descubre aquí el programa de Carnaval de Burgos

Durante los próximos días, Burgos se llena de luz y color. La diversión está asegurada con multitud de actividades, la mayoría pensadas para los más pequeños, auténticos protagonistas del Carnaval. Pero también los mayores tienen citas ineludibles, que marcan la tradición burgalesa y que hacen de las fiestas de Don Carnal y Doña Cuaresma unos momentos inolvidables.

Desde COPE Burgos te hacemos llegar el programa que ha organizado el Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con la asociación Burgos Centro y Cía. Descubre a continuación día a día y hora a hora, los actos que componen las Fiestas de Carnaval de Burgos 2020:

JUEVES 20 DE FEBRERO

19:00 h. Jueves de todos. Juegos y merienda para todos los niños y niñas que acudan a la cita... y si vais disfrazados, mejor que mejor... C/ Teresa Jornet, 5 bajo. Villimar Sur. Org.: Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz.

VIERNES 21 DE FEBRERO

19:00 h. Comité de Folclore: Los antruejos: Zamarracos, cencerros, tamboril y dulzaina sonarán al paso de los Zamarracos y Cachivirrios. Centro Histórico. Itinerante.

19:00 h. Taller infantil. Taller pintacaras a cargo de la Asociación Burgosalsón. Plaza Mayor.

20:00 h. Pregón de carnaval. A cargo de Félix Pavón Laserna, “Felisón“ desde el balcón del Ayuntamiento. Plaza Mayor.

20:30 h. Sopasconson. Siete virtudes tienen las sopas quitan el hambre, y dan sed poca. Hacen dormir y digerir. Nunca enfadan y siempre agradan. Y crían la cara colorada. Reparto de sopas de ajo entre los asistentes, aderezada con máscaras, disfraces, música y diversión. Plaza Mayor.

21:00 h. “Chorimorci”. Hasta las 23:00 h. Precio: 1,5 € pincho y bebida. Llana de Afuera. Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

SÁBADO 22 DE FEBRERO

12:00 h. Espectáculo Infantil. Catedral de los niños: Generacion Espinete. Espectáculo infantil donde se rememora a los míticos personajes de Espinete y Don Pimpón, donde se recuerdan las canciones de las series infantiles de aquellos años. Coliseum Burgos. Entrada: 15 €. Bono sábado y domingo: 20 € Org.: Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos y EvoluciónTour.

13:00 h. Exposición de la Sardina y vermú. Ven a hacerte un selfie con la sardina. Hasta las 18:00 h. Plaza del Huerto del Rey (La Flora). Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

13:00 h. Animación musical con las charangas Aramburu Boscos y Los Chones. Calles del Centro Histórico. Itinerante.

19:00 h. Gran Desfile de Carnaval. Participan: Comité de Folclore Ciudad de Burgos, Spasmo Teatro, Ronco Teatro, Bambalúa Teatro, Artistas Plásticos de Gamonal, Comparsa de cabezudos y dulzaineros, Sardina de Carnaval, Agrupaciones carnavalescas y público en general, con la colaboración de Policía Local y Protección Civil Municipal. Concentración: Plaza del Rey San Fernando. Itinerario: Arco Santa María, Paseo del Espolón, C/ Vitoria, C/ San Lesmes, C/ San Juan, Plaza Alonso Martínez, C/ Laín Calvo, C/ Cardenal Segura, Plaza Mayor.

20:00 h. Asado popular. Ven a probar nuestro asado. Hasta las 22:00 h. Precio: 3 € pincho y bebida. Plaza del Huerto del Rey (La Flora). Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

20:00 h. Animación musical con las charangas Aramburu Boscos y Los Chones. Calles del Centro Histórico. Itinerante.

20:30 h. Concierto. Talco + telonero. Un espectáculo asegurado con la mítica banda de ska, que lleva la fiesta allá por donde va. Coliseum Burgos. Entrada: 18 €. Bono Talco + Electrónico: 28 €. Org.: EvoluciónTour.

21:00 h. Comparsa de cabezudos y dulzaineros. Has de correr si no quieres que te den... Centro Histórico. Itinerante.

21:00 h. Disco móvil. Tras el desfile de Carnaval, es hora de bailar todos juntos en la Plaza... Plaza Mayor.

22:00 h. XVIII Noches Flamencas. Loreto de Diego, cantaora. José Almarcha, guitarra. Capilla de Música de las Bernardas (Sala Salvador Vega). Entrada: 10€.

23:59 h. Festival Electrónico: Grotesque. Beauty Brain. Ven disfrazado. Coliseum Burgos. Entrada: 15 €. Bono Talco + Electrónico: 28 €. Org.: EvoluciónTour.

DOMINGO 23 DE FEBRERO

12:00 h. Exposición de la Sardina y vermú. Ven a hacerte un selfie con la sardina. Hasta las 17:00 h. Plaza del Huerto del Rey (La Flora). Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

12:00 h. Música y danza tradicional. Grupo Nuestra Señora de las Nieves. Barrio de Villagonzalo Arenas.

12:00 h. Espectáculo Infantil. Catedral de los niños: Tadeo Jones. Llega el Indiana Jones español con sello oficial de Mediaset para hacer reir a los mas pequeños. Coliseum Burgos. Entrada: 15 €. Bono Sábado y Domingo: 20 €. Org.: Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos y EvoluciónTour.

13:00 h. Animación musical. Asociación Burgosalsón. Calles del Centro Histórico. Itinerante. 13:00 h. Asado popular. Hasta las 16:00 h. Precio: 3 € pincho y bebida. Calle Sombrerería. Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

13:00 h. Comité de Folclore: Carnaval Tradicional. Tarascas, cachidiablos, botargas, vacas rabonas, zamarracos, peleles y otros personajes. Prepárate porque te darán algún susto. Calles del Centro Histórico. Itinerante.

13:30 h. Comparsa Peña Recreativa Castellana Canto de las Chirigotas. De la mano de la Peña Recreativa Castellana, una vez más la sátira y el humor de la actualidad. Puerta del Sarmental de la Catedral. Plaza del Rey San Fernando.

13:30 h. Concierto Sioqué. Coliseum Burgos. Gratis hasta cubrir aforo. Org.: EvoluciónTour.

18:00 h. Domingo de Piñata. Gran fiesta de disfraces y merendilla para el público más pequeño de la ciudad. C/ Teresa Jornet, 5-bajo. Villimar Sur. Org.: Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz.

18:30 h. Concierto. Tarde de cuplé. Julita Peinetas: “La Julita está en crisis”. Centro Cívico de San Agustín (Plaza de San Agustín, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico.

19:30 h. Concierto extraordinario del 135o aniversario. Schola Cantorum de Burgos. Directora: Mª José Barrio Morquecho. Obras de compositores burgaleses que fueron miembros de la Schola Cantorum. Teatro Principal. Entrada: 5 €.

LUNES, 24 DE FEBRERO

12:00 h. Teatro. Margarito y Cía.: “Carnaval querido”. Todos los públicos a partir de 6 años. Entrada: 4 €. Sala de ensayos del Teatro Principal.

13:15 h. Teatro. Margarito y Cía.: “Carnaval querido”. Todos los públicos a partir de 6 años. Entrada: 4 €. Sala de ensayos del Teatro Principal.

18:30 h. Chocobizco. Una tarde para pasar dulce de verdad... si vienes disfrazado tomarás un vasito de chocolate caliente y bizcocho para untar. Monsieur Camembert, Monsieur Roquefort y Monsieur Emmental, acompañados de sus traviesas mascotas, Mimí y Lulú, recibirán al público con el mayor de los refinamientos y enseñarán al respetable los más exquisitos modales para poder degustar con propiedad el chocolate y dejarlo todo bien limpito. Plaza Mayor. Colabora: AUSOLAN NOTA: Chocolate y bizcochos aptos para celíacos. Con la colaboración de Celíacos Burgos.

MARTES, 25 DE FEBRERO

12:00 h. Teatro. Margarito y Cía.: “Carnaval querido”. Todos los públicos a partir de 6 años. Entrada: 4 €. Sala de ensayos del Teatro Principal.

13:00 h. Vermú con la Sardina. Ruta por bares colaboradores, con cuatro paradas y degustación de platos típicos gratis con la consumición. Calles del Centro Histórico. Itinerante. Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

13:15 h. Teatro. Margarito y Cía.: “Carnaval querido”. Todos los públicos a partir de 6 años. Entrada: 4 €. Sala de ensayos del Teatro Principal.

18:30 h. Chocobizco. Una tarde para pasar dulce de verdad... si vienes disfrazado tomarás un vasito de chocolate caliente y bizcocho para untar. Monsieur Camembert, Monsieur Roquefort y Monsieur Emmental, acompañados de sus traviesas mascotas, Mimí y Lulú, recibirán al público con el mayor de los refinamientos y enseñarán al respetable los más exquisitos modales para poder degustar con propiedad el chocolate y dejarlo todo bien limpito. Plaza de Santiago. Colabora: AUSOLAN NOTA: Chocolate y bizcochos aptos para celíacos. Con la colaboración de Celíacos Burgos.

19:30 h. Procesión de Cánticos y Letanías. A cargo de Félix Pavón Laserna, “Felisón”. Itinerario: Avenida de los Derechos Humanos, C/ de la Igualdad, C/ Francisco Granmontagne, C/ Alejandro Yagüe, y finaliza en Plaza de Roma. Org.: Cofradía Carnavalera.

20:00 h. Entierro de la Sardina. Itinerario: Plaza Huerto del Rey, Llana de Afuera, C/ Diego Porcelos, C/ Sombrería, Plaza Mayor, C/ San Lorenzo, C/ San Juan, C/ Avellanos, C/ Arco del Pilar y finaliza en la Plaza Huerto del Rey. Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

21:30 h. Traca y quema de la sardina. Moscatel y canutillos gratuitos a cargo de la Asociación Burgos Centro y Cía.. Plaza del Huerto del Rey (La Flora).

22:00 h. Degustación de sardinas. Gratuito con cualquier consumición de la zona. C/ Sombrerería. Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

22:00 h. Degustación de morro. Gratuito con cualquier consumición de la zona C/ San Lorenzo. Org.: Asociación Burgos Centro y Cía.

22:30 h. PROCESIÓN DE CÁNTICOS Y LETANÍAS. A cargo de Félix Pavón Laserna,“Felisón”. Itinerario: Plaza Huerto del Rey, C/ Cardenal Segura, C/ La Paloma, Plaza del Rey San Fernando, Paseo del Espolón, Plaza Mayor, C/ San Lorenzo, C/ Arco del Pilar, C/ de Laín Calvo, C/ Avellanos, C/ San Gil, C/ Arco del Pilar y finaliza en la Plaza Huerto del Rey. Org.: Cofradía Carnavalera.