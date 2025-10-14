El centro de salud de El Silo empezará a funcionar con "plena normalidad” el 15 de noviembre en Burgos

El centro de salud García Lorca de Burgos empezará a funcionar “con plena normalidad” el próximo 15 de noviembre. Así lo anunció hoy el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a preguntas de los periodistas tras recibir la vacuna antigripal en el marco de la campaña autonómica 2025 de vacunación frente a la gripe en el centro de salud José Luis Santamaría de la capital burgalesa.

Vázquez precisó que en este momento, durante esta semana en las obras de la nueva dotación del Silo, se está probando la instalación de gas y las instalaciones de fontanería. “La semana que viene se someterá a prueba las instalaciones eléctricas”, apuntó, y añadió que “el acta de recepción se firma la última semana del mes de octubre”, para posteriormente, añadió, “proceder rápidamente a la instalación del mobiliario y equipamiento”.

Por lo que estimó que “no más allá del día 15 de noviembre” que “esperamos que esté funcionando ese centro de salud con plena normalidad”. “Dará lugar a un proceso de adaptación de los profesionales y de los propios pacientes a la nueva instalación y habrá algunos días en los que el funcionamiento sea algo más lento de lo que están acostumbrados, pero creo que el beneficio hace que esas pequeñas molestias que se puedan producir sean solventables”, manifestó.