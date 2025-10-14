Las recreaciones en torno a Pedro Menéndez de Avilés buscarán ser Fiesta de Interés Turístico Regional

Avilés poco a poco va contagiándose y conociendo más sobre la historia de Pedro Menéndez. Una de las figuras más importantes de la historia de la ciudad. Más allá de su estatua en el Parque del Muelle y de la plaza que lleva su nombre justo en ese mismo entorno, pocos recuerdos más hay tangibles en el municipio de lo que fue el gran marino. Sí que hay vinculaciones que están en el ambiente, el hermanamiento con San Agustín de la Florida o el hecho de celebrar San Agustín cada 28 de agosto, pero poco más.

Desde hace años, diferentes asociaciones buscan poner en valor los descubrimientos del marino y la figura de Pedro Menéndez. Y este año miembros de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas han estado en la ciudad presenciando esos actos que tuvieron lugar hace un par de semanas. El presidente de la Asociación, Antonio Madrid, adelanta en COPE Avilés que buscarán que las recreaciones históricas de Pedro Menéndez alcancen la Fiesta de Interés Turístico Regional, lo que le haría ganar repercusión.

AEFRH Una imagen de una de las recreaciones que acogió la ciudad hace un par de semanas

"ATRACTIVO TURÍSTICO"

Y es que la entrada de Avilés, mediante la Asociación Pedro Menéndez, en la Red de Caminos de Carlos V, provoca que ahora la repercusión pueda ir creciendo, como explica el propio Antonio Madrid: “Es un atractivo turístico, ya no histórico. La gente demanda este turismo histórico, les encanta ir a pueblos o ciudades y ver recreaciones y gente vestida de época. Avilés y sus recreaciones de Pedro Menéndez tienen todos los alicientes. Cuando llegue el momento lucharemos para ser Fiesta de Interés Turístico Regional. Ese será el primer paso”.

COPE Avilés Una imagen de una recreación reciente en Avilés

el camino a seguir

El propio Antonio Madrid quedó sorprendido cuando acudió a la ciudad a seguir los actos: “Gratamente sorprendido. Por el vestuario, de época, impecable. Por la recreación en sí, todos los puntos de la ciudad por los que se llevó la historia de Pedro Menéndez. Los actores, que no lo son, solamente el que hacía de Pedro Menéndez. La interpretación que han hecho es sobresaliente”. Aunque apunta retos todavía: “Hay que conseguir que la gente joven se vista de época y participe”.

otros ejemplos nacionales

La fiesta de Castagineses y Romanos en Cartagena, la Batalla de Atapuerca en la provincia de Burgos, la Festa da Historia de Ribadavia o los Exconxuraos, en Llanera son algunos de los ejemplos de las fiestas que agrupa la asociación: “Somos exigentes a la hora de medir la historia de las fiestas que entran a la Asociación”.