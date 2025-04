El CD Tenerife se jugará este sábado (18.30 horas) ante el Burgos mantener sus esperanzas de permanencia, en otro partido en el que se ve obligado a ganar para continuar la racha positiva que le mantiene con vida en LaLiga Hypermotion.

El conjunto blanquiazul ha encadenado por primera vez tres victorias y atraviesa por su mejor momento del curso justo cuando más necesitado está de puntos, pero su situación, al límite, viene condicionada también por los resultados que obtengan sus rivales por la salvación.

El choque de este sábado estará marcado también por la presencia de Luis Miguel Ramis en el banquillo visitante, el hombre que estuvo muy cerca de devolver al equipo isleño a Primera División.

LALIGA CD Tenerife - Burgos CF: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El técnico catalán vuelve a la isla con un Burgos que también atraviesa una buena dinámica y que mira hacia arriba en la clasificación, tras alejar los fantasmas del descenso y tener la permanencia matemática casi garantizada.

El Tenerife inyectó esta semana una dosis más de optimismo a su entorno con el anuncio de la renovación de Álvaro Cervera como entrenador hasta 2027, y la llegada de Felipe Miñambres, una de sus leyendas, como director general, además de una nueva dirección deportiva encabezada por Manu Guill, con un exitoso pasado en el Eldense, precisamente uno de los rivales por la permanencia.

El técnico local no contará con el ecuatoriano Anthony Landázuri, a pesar de que esta semana regresó de su país tras resolver trámites burocráticos, pero con apenas dos entrenamientos no lo ve preparado para afrontar un encuentro "tan importante", por lo que es probable que repita con la fórmula de Jeremy Mellot como central y de César en el lateral derecho, aunque no ha querido adelantar sus planes.

el burgos cf quiere seguir mirando hacia arriba

Cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas han disparado al Burgos CF en la tabla hasta el punto de tener opciones de jugar las eliminatorias de ascenso a primera, de las que dista cinco puntos, y que tratará de exprimir este sábado en su visita a un Tenerife seriamente amenazado por el descenso.

Los burgaleses llegan a la isla en novena posición (49), a cinco puntos del Huesca que marca la frontera del play off.

El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, no podrá contar para este partido con Álex Sancris, que cumple ciclo por acumulación de amarillas, ni con los lesionados Rubén Quintanilla, Elady Zorrilla y Kevin Appin, e incluso es duda Marcelo Expósito tras sufrir un esguince el pasado domingo.

"Es uno de esos partidos en los que tienes que generar dos espacios en tu cabeza. Somos profesionales y estoy plenamente centrado en el Burgos CF y en seguir en la dinámica positiva en la que estamos", ha afirmado Ramis, centrado en mantener la buena línea de resultados del equipo.

Sobre el rival, ha destacado el cambio de cara del Tenerife en las últimas semanas. "El Tenerife iba a reaccionar, necesitaban tranquilidad para poder trabajar y entonces no la tenían. Ahora están mejor, más estables y se está notando en los últimos resultados. Va a ser un partido muy difícil. Es un campo y un equipo que aprieta y, como te duermas, te pasan por encima", ha advertido.

Alineaciones probables

Tenerife: Edgar Badía; César, Mellot, Sergio González, David Rodríguez; Aitor Sanz, Bodiger; Luismi Cruz, Diarra, Waldo Rubio; y Enric Gallego.

Burgos: Cantero, Arroyo, Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel, Dani Ojeda, Atienza, Barés, Íñigo Códoba, Curro y Fer Niño.

Árbitro: Orellana Cid (Comité de Andalucía).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 17.30.