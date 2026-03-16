El 'timo del tocomocho' sigue dejando víctimas en España: detenidas dos personas en Burgos por estafar 50.000 euros con falsos boletos premiados

Familiares de un hombre de 70 años con Alzheimer denuncian estafa de 6.000 euros por timo del 'tocomocho' en Logroño

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘URSA MAJOR’, ha detenido a dos varones de 28 y 35 años como presuntos autores de un delito de estafa de 50.000 euros a un hombre de 85 años mediante el método del 'timo del tocomocho'. En la operación también se ha puesto a disposición judicial a una tercera persona de 48 años, propietaria del vehículo utilizado en la huida, por su supuesta implicación en los hechos.

El engaño de los boletos premiados

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio en una localidad de la comarca del Arlanza. Dos individuos abordaron en la vía pública a la víctima y, mediante engaño, la convencieron de que uno de ellos poseía boletos de lotería premiados que no podía cobrar.

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Le propusieron un trato: si les entregaba 50.000 euros en metálico en ese momento, le darían los boletos, asegurándole una notable ganancia. Convencido por la oportunidad, el anciano retiró el dinero de una entidad bancaria y realizó el intercambio.

Poco después, la víctima comprobó que todo había sido una farsa y que los boletos no tenían ningún premio, confirmando que había perdido todo el dinero entregado.

La Operación ‘URSA MAJOR’

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo ROCA, verificó el relato de la víctima. Las pesquisas permitieron reconstruir la secuencia de los hechos, identificar el lugar de la permuta, el número de implicados y el vehículo utilizado en la huida.

Gracias a la investigación, los agentes identificaron a las dos personas que interactuaron directamente con el anciano. Han sido localizadas y detenidas en la Comunidad de Madrid y en Guadalajara. Tanto los detenidos como la tercera persona implicada han sido puestos a disposición del Juzgado de Lerma, que ha recibido las diligencias instruidas.