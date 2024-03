¿Beberías agua con exceso de nitratos? El peligro al que se enfrentan varios pueblos de Burgos

Al menos cinco localidades de la provincia de Burgos cuentan con unos niveles de nitratos en el agua del grifo que superan el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la legislación española. Son datos que arroja un estudio realizado por la Universidad de Burgos, que ha analizado el agua de dieciocho localidades de la provincia burgalesa. Es decir, más de un 25% de los pueblos, superaban los niveles máximos. De hecho, ya existe una condena del Tribunal Superior de Justicia Europeo a España por la contaminación de aguas por nitratos procedentes de la agricultura y la ganadería industriales, con especial mención a Castilla y León.

La Universidad pide ahora colaboración para poder completar este estudio, trasladando medio litro de agua del grifo a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos.

El dilema de los vecinos

Silvia González tiene una casa en Avellanosa del Páramo. Esta es una de las cinco localidades burgalesas que superan los límites de nitratos, según el estudio realizado por la UBU. Los vecinos están prevenidos. Los filtros se convierten en una opción, aunque no les convence a todos. "En Avellanosa hay mucha gente que tiene otro grifo con unos filtros, y el agua sí que reduce los niveles de nitratos y se puede beber. Cada seis meses se deben cambiar los filtros que rondan los 100 euros", explica, en COPE, Silvia González.

A pesar de que la concienciación y los estudios, como este de la Universidad de Burgos son recientes, en Avellanosa del Páramo llevan décadas escuchando hablar de los nitratos. Sin embargo, Silvia González admite que no eran tan conscientes del problema. Esta burgalesa valora la importancia de analizar los niveles de nitratos, una práctica que no es habitual en los exámenes de las aguas para el consumo. "Las analíticas que nos hacen mensualmente, con los mantenimientos del agua, de los cloros y las descalcificadoras, no miran los niveles de nitratos. Tú te crees que tu agua es óptima y resulta que no", relata González.

El riesgo que provoca

Solduengo de Bureba, Avellanosa del Páramo, Susinos del Páramo, Tobar y La Nuez de Abajo son los cinco pueblos donde se han hallado concentraciones de nitratos por encima de los 50 miligramos por litro establecidos como valor máximo en el agua de consumo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la normativa española. Este límite ha sido fijado para prevenir en la población el efecto tóxico a corto plazo llamado metahemoglobinemia, un trastorno sanguíneo en el que los bebés de menos de seis meses y las mujeres embarazadas son los grupos de mayor riesgo.

En este contexto, el grupo de Polímeros ha medido la concentración de nitratos en agua de consumo de diferentes localidades burgalesas y ha descubierto que, en varias ocasiones, se sobrepasan los límites permitidos, destacando el caso de Solduengo de Bureba, donde se alcanzan tasas de 113 mg/L, más del doble del máximo recomendado. El agua de la capital burgalesa es la que menos nitratos presenta de las estudiadas, con concentraciones por debajo de 1 mg/L. Ahora, este grupo de investigadores busca ampliar el estudio a muchas más aguas de diferentes poblaciones de la provincia de Burgos.

¿Cómo puedes contribuir a este estudio?

“Recoge en un botellín de 50 cl (medio litro) agua del grifo de tu localidad y tráela a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos para que sea analizada”, explican desde el grupo de investigación. “Avísanos a través del correo electrónico rhruiz@ubu.es, y deja la muestra en la Conserjería dirigida al ‘Grupo de Polímeros’, con el nombre de la localidad y, opcionalmente, datos de contacto para poder informarte de los resultados cuando termine el estudio”.

Estos datos no solo serán publicados para concienciar e informar a la población, sino que, paralelamente, el Grupo de Polímeros está trabajando en el desarrollo de un nuevo material de uso fácil que permita la eliminación de nitratos del agua por adsorción en el contexto doméstico.

Desde este grupo de investigación de la Universidad de Burgos se agradece toda la colaboración ciudadana que se preste para aportar muestras. Para cualquier duda, se puede contactar en el email: rhruiz@ubu.es.

