La archidiócesis de Burgos, pionera en cumplimiento normativo

La archidiócesis de Burgos ha puesto en marcha de forma oficial su oficina de cumplimiento normativo penal, una nueva estructura en la curia diocesana que se encargará de vigilar la responsabilidad ética de la institución. Con la puesta en marcha de esta oficina de cumplimiento normativo la archidiócesis de Burgos da un nuevo paso al frente para seguir siendo unas de las más transparentes de toda España tal y como ha destacado hoy el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

Al frente de esta oficina está el sacerdote Carlos Azcona, doctor en derecho penal, sobre el que recae el nombramiento de ‘compliance officer’ de la archidiócesis de Burgos. “No solo se trataría de cumplir las normas” si bien “eso sería la premisa básica” sino, puntualizó, “de identificar y detectar qué normativa es la que conforma nuestro campo más directo y ver qué obligaciones se derivan de ahí y de qué manera se están cumpliendo esas normas”, ha explicado.

En cuanto a las funciones que llevará a cabo esta nueva oficina, destacó “analizar el contexto de la organización; identificar los problemas o riesgos a los que nos enfrentamos; adoptar las medidas que ayuden a prevenir esos riesgos de incumplimiento, si el riesgo se ha incumplido, gestionarlo lo antes posible, examinar los motivos y ver de qué forma se puede corregir; así como atender el canal ético que ya está disponible en la página web”.

Lo que pretende esta oficina es “buscar siempre la transparencia y la responsabilidad ética de la institución” aun no estando legalmente obligados a implementarla. La obligación no ha sido legal sino moral, ha dicho Iceta: “La legislación marca que hay entidades que tienen que tener obligatoriamente una oficina de ‘compliance’, no es el caso de las diócesis, no existe una obligación legal de hacerlo pero nos parecía que existía una obligación moral de hacerlo”, subrayó, al tiempo que apostilló que “algunos estamos obligados a hacerlo, pensamos que era muy importante que la ética y la transparencia y la responsabilidad sean la norma de esta casa”.

Dos años de trabajo

Los trabajos en esta materia comenzaron hace dos años con el nombramiento de un director de cumplimiento normativo ‘compliance officer’ y con la puesta en marcha de un canal ético para la archidiócesis. A día de hoy la curia cuenta con cuatro órganos de supervisión y vigilancia, que son la oficina de protección de datos, la de protección de menores, la de transparencia y la que hoy comienza su andadura, la oficina de cumplimiento normativo.

Una de las medidas iniciales adoptadas por Mario Iceta en los seis primeros meses desde su toma de posesión como arzobispo de Burgos fue la de dotar a la archidiócesis de un responsable para trabajar en el diseño e implementación de un sistema de cumplimiento normativo penal, basándose en los estándares más modernos del mercado.

El cumplimiento normativo y ético, conocido internacionalmente como compliance, es un concepto que hace referencia a un conjunto de elementos internos para la prevención, detección y gestión de los riesgos normativos a los que se enfrenta cualquier organización en el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Aunque en 2010 se introduce en el ordenamiento jurídico español la responsabilidad penal de la persona jurídica, no se establece la obligación de dotarse de modelos de cumplimiento normativo. No obstante, en los últimos años ha crecido la sensibilidad social al respecto, motivo por el cual la archidiócesis de Burgos, que es una entidad con personalidad jurídica propia, no quiere ser ajena a esta realidad que, además, es consustancial a sus principios y misión.

El sistema de cumplimiento normativo del que se está dotando la archidiócesis es un conjunto de elementos que recoge las medidas idóneas de prevención, vigilancia y control, con la finalidad de elevar y acrecentar la cultura ya existente de respeto a la legalidad. Este sistema se inspira en la norma UNE 19601, de sistemas de gestión de compliance penal, dando cabida tanto a las normas imperativas como a las asumidas voluntariamente.









