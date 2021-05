Mumo, jugador del Burgos CF: "Hay ganas del playoff a Segunda División"

El mediocentro del Burgos Club de Fútbol Miki Muñoz 'Mumo' está deseando que llegue el playoff de ascenso a Segunda División. "Hay ganas de poder marchar para Extremadura, poder concentrarnos en lo que tenemos más ganas, llegar a fin de temporada con este objetivo y poder dar unas buenas sensaciones y un buen papel en la fase final", señala. Antes de ello, este domingo a las 12 horas en el Estadio Municipal de El Plantío disputarán el último partido de la temporada ante su público. Será ante el filial del Celta de Vigo. "Va a ser un partido precioso, ya se vio allí en Balaídos que somos equipos distintos pero que cada uno hace su fútbol y yo creo que con mucha inteligencia creyendo mucho cada uno en su estilo de juego y se puede ver un partido muy bonito", recalca.

















No obstante, sobre la derrota del pasado fin de semana en casa del Unionistas de Salamanca, Mumo reconoce que "el resultado no fue positivo,no tuvimos una gran primera parte y en la segunda parte creo que corregimos bastante lo que estábamos fallando, terminamos a muy buen nivel el partido, no se dio el gol para poder empatar pero es que ellos también hicieron las cosas muy bien".

Apunta a "errores individuales" pero cree que "supimos reaccionar en la segunda parte y poder realizar un cambio sobre sobre la imagen que dimos en la primera". "Yo con la sensación que me acabo marchando del partido en Salamanca es que les acabamos sometiendo hasta el último momento, sí que es verdad que ellos también echan un paso atrás con el resultado positivo que tenían pero lo principal para nosotros es llegar con esa sensación de competitividad muy alta que es la que llevamos todo el año", recalca.





Respecto al rival de este domingo, el Celta B, Miki Muñoz destaca que "tienen muy buen trato del balón, a mí me encantaron ahí en su campo, fue de los partidos donde individualmente te tenías que exigir más a ti mismo, tanto sin balón como con balón pero, claro, como se basan a partir del buen trato del balón tienes que estar más atento en aspectos más defensivos para luego poder robar e intentar hacerles daño". También afirma que los gallegos "fuera de casa han sido muy fuertes, han sabido hacer cosas muy bien y además ganar partidos de manera abultada".

A nivel personal, se encuentra feliz. "Me están saliendo las cosas mejor que al principio, me siento más con confianza, al final un jugador lo que necesita muchas veces es minutos y a partir de ahí poder crecer y tener más confianza con balón".

De cara al playoff a Segunda División, el centrocampista asegura que "me da igual donde y contra quién y creo que todo el equipo tiene la misma la misma visión. Simplemente tenemos las ganas de poder hacer un muy buen papel allí donde toque sea Extremadura o donde donde fuera".

Dice no haber mirado quiénes pueden ser sus posibles rivales. "Tengo excompañeros en Badajoz o en Ibiza pero no tengo ni idea de terceros, de segundo... Me da igual. Cuando terminemos este fin de semana se realiza el sorteo y toque quien nos toque empezaremos a trabajar, pero lo principal somos nosotros. Si damos un buen nivel como hemos estado dando durante todo el año vamos a poder sacar algo muy positivo".

Y finalmente en cuanto al positivo en covid-19 de su compañero Javi Gómez, pone de manifiesto que han ido "con pies de plomo durante todo el año y hemos tenido la suerte de cómo se han dado las cosas, aunque la tortilla se gira en un momento y no te das cuenta". "Si podemos ir antes a Extremadura y encerrarlos en una burbuja allí pues preferible para todos", dice.

Y sobre la afición, Mumo finaliza asegurando que tienen "la misma ilusión" que ellos por saborear las mieles del éxito, sobre todo "los que no hemos estado nunca en Segunda División".