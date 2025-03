Marcelo Figoli se apuesta una comida en COPE por la clasificación del Burgos CF: "Volveré para cobrar"

El presidente del Burgos Club de Fútbol, Marcelo Figoli, fue el invitado especial en el último episodio de La Pizarra en COPE Burgos, donde compartió sus pensamientos sobre el presente y el futuro del club. En una charla abierta con los periodistas y comentaristas de la radio líder en Burgos, Figoli dejó claro que su compromiso con el equipo y con la ciudad es a largo plazo, con una visión que no se limita al éxito inmediato, sino que busca consolidar un proyecto sostenible.

Desde que asumió la presidencia, Figoli ha insistido en que su decisión de invertir en el Burgos CF no se basa en lo que la ciudad pueda ofrecerle, sino en lo que él puede aportar. “No vine buscando lo que Burgos me tiene que dar, sino lo que yo puedo dejar como legado al Burgos Club de Fútbol”, comentó en una de las primeras declaraciones. Aunque reconoció que la situación financiera del club no es fácil, está convencido de que el Burgos tiene un enorme potencial tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Dani Blánquez Marcelo Figoli, presidente del Burgos CF, en los estudios de COPE Burgos

"Yo veo a Burgos como una ciudad con capacidad económica y de generación de empresas, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Creo que también puede lograrlo en el ámbito futbolístico", añadió Figoli. Esta visión de futuro está vinculada a la sostenibilidad y el crecimiento progresivo del club con la firme intención de establecer bases sólidas.

Uno de los temas que surgió en la conversación fue la dificultad para retener a jugadores cuando equipos de Primera División muestran interés. Figoli explicó que, si bien es comprensible que los futbolistas busquen ascender en su carrera, el Burgos no puede competir con los salarios de los clubes de la máxima categoría. "La ilusión de jugar en Primera División prima, más allá de lo económico. Es comprensible que un jugador quiera progresar", explicó Figoli, refiriéndose a la salida de varios jugadores clave, como el central David López, quien había estado jugando de titular y fue recuperado por el Mallorca, donde no está teniendo el mismo protagonismo.

Marcelo Figoli reconoció que "la salida de Álex Sancris es un fracaso para el club", ya que no podrán retenerlo a pesar de los intentos por renovar su contrato. Según explicó, el jugador finaliza en junio un contrato de tres años y, desde la llegada de la nueva directiva, se le propuso la renovación en varias ocasiones. Sin embargo, su representante decidió no aceptar las ofertas del Burgos, a pesar de que el club le brindó la oportunidad de mostrarse en el fútbol profesional tras llegar desde Primera RFEF. Figoli expresó su desconcierto ante la negativa de Sancris a renovar y afirmó que, ante esa situación, la entidad tenía dos opciones: dejarlo salir en diciembre por una cantidad mínima o asumir que su salida era inevitable porque su intención nunca fue continuar en el equipo.

Renovaciones y cambios en la plantilla

Figoli comentó que algunos contratos están por vencer, como los de Edu Espiau y Ojeda, y que en la pasada temporada se había hecho un esfuerzo por mantener a Curro. "Lo que buscamos es un Burgos con propiedad de jugadores y cantera, no con cedidos. Esto implica que, a veces, hay que vender jugadores para mantener la sostenibilidad económica del proyecto", explicó, haciendo hincapié en la importancia de tener un club con una estructura sólida que permita el crecimiento tanto deportivo como económico.

Dani Blánquez Marcelo Figoli, presidente del Burgos CF, en los estudios de COPE Burgos

En cuanto al rendimiento deportivo del equipo, Figoli admitió que la temporada no está siendo favorable. "La temporada del Burgos está siendo mala. No hay un jugador que hoy en día sea obligatorio para el equipo, aunque claro, tenemos cariño por todos", comentó el presidente. De cara al futuro, indicó que se tomarán decisiones definitivas al final de la temporada y que se están evaluando oportunidades en el mercado.

La destitución de Jon Pérez Bolo y el futuro del Burgos CF

Uno de los puntos más comentados fue la destitución de Jon Pérez Bolo como entrenador del Burgos. Figoli reconoció la calidad humana de Bolo, pero explicó que la decisión fue una cuestión de rendimiento deportivo. "Jon es una persona extraordinaria. Tuvimos una buena relación, pero esto es trabajo. Si tú no tienes rating en la radio, cambian a otro conductor. A nivel futbolístico, Jon terminó una temporada 23/24 donde tuvimos una oportunidad de oro para entrar al playoff, pero la dejamos escapar y, en las últimas 12 jornadas, hicimos solo 11 puntos", dijo Figoli.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado el equipo, el presidente se mostró confiado en el futuro del Burgos CF. "No estoy aquí para ganar dinero de inmediato, sino para generar un proyecto sólido", dijo.

¿Qué pasa con Mimbacas?

El nombre de Fernando Mimbacas, delantero uruguayo que llegó al Burgos CF este verano, también estuvo presente en la charla. Aunque llegó al equipo con un contrato de cuatro años, aún no ha tenido minutos en el terreno de juego bajo la dirección de Luis Miguel Ramis.

"Es un jugador con una gran capacidad técnica y con mucho potencial", destacó el presidente. "Llegó con una lesión, lo cual retrasó su proceso de adaptación al grupo, pero estamos convencidos de que cuando esté al 100%, será una pieza importante para el equipo", recalcó.

El presidente subrayó que el fichaje de Mimbacas fue una decisión consensuada con el cuerpo técnico. No obstante, a pesar de la confianza inicial, la situación del jugador ha generado incertidumbre entre la afición. Mimbacas llegó tras una temporada destacada en el fútbol uruguayo, siendo máximo goleador de la Segunda División, y con un buen rendimiento en el ascenso de su equipo a Primera División. Sin embargo, lleva casi tres meses en el Burgos sin disputar un solo minuto de juego, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su rol en el equipo.

Dani Blánquez Marcelo Figoli, presidente del Burgos CF, en los estudios de COPE Burgos

Figoli se mostró comprensivo con el enfoque de Ramis, pero expresó su deseo de ver al delantero en acción. El presidente destacó que Mimbacas está trabajando intensamente para superar las dificultades que surgieron al llegar con una lesión, lo que dificultó su adaptación a la exigente rutina de entrenamiento del equipo. "Es un jugador que tiene hambre de gol, que siempre busca el arco, pero llegó lesionado, y el trabajo físico que hace Ramis es muy intenso", explicó Figoli.

A pesar de la falta de minutos, el presidente subrayó que la situación de Mimbacas no es comparable con otros casos como el de Thomas Rodríguez. En el caso de Mimbacas, el contrato de cuatro años y su potencial en Europa dan esperanza para su futuro en el Burgos CF. Figoli dejó claro que aún no es el momento de juzgar su rendimiento y que la afición debe esperar para verlo en acción: "En cualquier momento tendrá su oportunidad. Ya hay equipos europeos interesados en él, y queremos que se quede con nosotros hasta que el técnico lo considere", afirmó.

El apoyo a Luis Miguel Ramis

Respecto a las críticas que ha recibido Luis Miguel Ramis durante algunos momentos de la temporada, Figoli reafirmó su total confianza en el técnico y en el proyecto deportivo. “Nunca hemos cuestionado a Luis Miguel Ramis, ni su continuidad ni sus decisiones. No es fácil tomar decisiones en un equipo, y él es quien tiene la última palabra”, dijo Figoli, dejando claro que el equipo está comprometido con el trabajo del entrenador.

Figoli no dudó en abordar el tema del posible descenso, compartiendo la preocupación sobre el futuro del equipo en la categoría.

Figoli se juega una comida con el profesor Sierra

En un momento de la conversación, el profesor Sierra recordó que su apuesta en la décima jornada de la competición es que el Burgos terminaría entre el noveno y el decimoquinto puesto. Marcelo Figoli no dudó en hacer una apuesta con Luis Sierra sobre la posición en la que finalizará el Burgos CF esta temporada.

Confiado en el rendimiento del equipo, el presidente aseguró que el conjunto blanquinegro terminará entre los diez primeros de la clasificación, algo que Sierra puso en duda y se limitó a elegir la 15ª plaza. Para zanjar el debate, Figoli lanzó el reto: si el Burgos acaba más cerca del top 10 que del puesto 15, Luis le deberá una comida; pero si no lo consigue, será el propio Figoli quien pague. Una apuesta simbólica que refleja la fe del presidente en el proyecto y añade un toque de humor y compromiso a la conversación.

Figoli señaló que tanto el director deportivo como él mismo tienen muy claros los objetivos a largo plazo del club, buscando jugadores jóvenes, con futuro y valor en el mercado, que puedan representar una fuente de ingresos en el futuro, mediante ventas que contribuyan a la sostenibilidad económica del club.

En relación con la situación de la cantera, Figoli subrayó que el trabajo con los jóvenes es fundamental para lograr un futuro exitoso, y destacó la campaña del filial que, en su opinión, está realizando una labor destacada. Además, sobre el fútbol femenino, aseguró que el club sigue apostando por este sector, a pesar de los retos. "Tenemos una entrenadora increíble que ha logrado resultados con muy pocos recursos", comentó.

Desendeudamiento del Club

Otro tema relevante abordado por Figoli fue la situación económica del club, especialmente la deuda que arrastraba cuando el grupo de propietarios asumió la gestión. Figoli explicó que el Burgos CF ha logrado reducir considerablemente su deuda, asegurando que para final de temporada el club podría terminar con menos de un millón de euros de deuda corriente.

A pesar de esta mejora, también reconoció que el Burgos CF sigue operando con un modelo económico en el que se requieren ingresos adicionales, como la venta de jugadores, para equilibrar las pérdidas anuales, que rondan entre 1.5 y 2 millones de euros. Sin embargo, dejó claro que su límite como empresario no está fijado para los próximos años, siempre y cuando el proyecto siga en línea con sus expectativas.

Dani Blánquez Marcelo Figoli, presidente del Burgos CF, en los estudios de COPE Burgos

Durante la charla, Figoli también abordó el tema de la polémica con la empresa Kronospan, que había patrocinado al club. Aunque hubo preocupaciones sobre una posible contaminación proveniente de la planta ubicada cerca de la ciudad deportiva, Figoli explicó que el club tomó la decisión de no renovar el patrocinio debido a esos posibles riesgos medioambientales. Añadió que el informe elaborado por expertos se pondrá en manos de las autoridades de la Junta de Castilla y León.

El Proyecto de la Nueva Tribuna

Finalmente, Figoli adelantó detalles sobre uno de los proyectos más esperados: la construcción de la nueva tribuna del Plantío. Tras los rechazos de los proyectos presentados por la anterior propiedad, el club planea presentar una nueva propuesta, con el objetivo de iniciar las obras a partir de agosto del próximo año, aunque su intención es comenzar antes si es posible.

Con una mezcla de optimismo y prudencia, Marcelo Figoli dejó claro que el Burgos CF está avanzando tanto a nivel deportivo como económico, pero aún hay mucho trabajo por hacer para lograr los objetivos a largo plazo del club.