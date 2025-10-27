La Pizarra 5x08: David González, el orgullo del Burgos CF

El Burgos CF logró una victoria muy sufrida ante la Real Sociedad B (1-0) en un partido en el que fue superior, especialmente en la segunda mitad. Los de Luis Miguel Ramis dominaron el encuentro desde el inicio, con más posesión, llegada y ritmo, aunque les faltó acierto de cara a portería durante gran parte del choque.

Tras un primer tiempo en el que las ocasiones de Iñigo Córdoba y Fer Niño no encontraron premio, el Burgos intensificó su presión en la reanudación y rozó el gol con un disparo de David González que Beitia sacó bajo palos. Fer Niño estrelló después un balón en el poste y los cambios de Ramis aportaron más profundidad al ataque blanquinegro.

La insistencia local encontró recompensa en el tramo final: el árbitro señaló penalti por mano de Carrera y David González, con serenidad y precisión, transformó la pena máxima en el minuto 84 para firmar el 1-0 definitivo. El Plantío estalló con un triunfo que consolida al Burgos en la parte alta de la clasificación de LaLiga Hypermotion. Tras la victoria, nuestro analista, Luis Sierra, analiza la victoria y pone el foco en las cuestiones a mejorar para que el equipo sea más solvente en casa.

Aunque, más allá del resultado, el profesor Luis Sierra se detiene en la figura de David González, burgalés de nacimiento y canterano del club, que volvió a demostrar su peso en el equipo. Sierra valora su madurez, liderazgo y compromiso con el escudo, que hacen de él uno de los símbolos de este Burgos CF que sigue soñando con algo grande. Por último, nos fijamos en nuestros próximos rivales, el Atlético Tordesillas en Copa del Rey y el Leganés en la jornada 12 de Segunda División.