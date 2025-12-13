Una donación salva tres vidas y es más necesaria que nunca en Navidad

Los centros de transfusión y la hermandad de Donantes de Salamanca han hecho un llamamiento a la donación de sangre, ante la crítica situación de las reservas de todos los grupos sanguíneos. Cope Salamanca ha visitado el centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en Salamanca, con sede en la segunda planta del Hospital Virgen de la Vega.

Iraida Marijuan y Erika Lázaro son enfermeras en este espacio. Nos explican que con la llegada de la Navidad, se hace más necesario que nunca este gesto altruista, ya que "con una bolsa de sangre que extraigamos se pueden salvar la vida a 3 personas", explican los sanitarios. De cada donación se extrae concentrado de hematíes, plasma y plaquetas, tres componentes vitales para los pacientes que se encuentran en los hospitales.

Nuevos usos para la sangre

El uso de la sangre ya no se limita a los accidentes de tráfico o grandes traumatismos. Gracias a los avances en investigación, los componentes sanguíneos son fundamentales en diversos procesos oncológicos y hematológicos. La inmunoterapia se ha revelado como una herramienta clave, utilizando componentes naturales que se pueden transferir de un donante a un paciente.

En el plasma es donde se encuentran todas las inmunoglobulinas" Erika Lázaro Enfermera en el Hospital de Salamanca

El plasma es especialmente valioso, ya que en él "se encuentran todas las inmunoglobulinas que se transmite a estos pacientes", según detallan los expertos. Este componente es vital para tratar enfermedades autoinmunes de todo tipo y su uso es diario en áreas como la pediatría, para tratar desde dolencias digestivas hasta óseas.

Un gesto que deja huella

Detrás de cada donación hay también historias personales de superación y agradecimiento. Muchos donantes son familiares de pacientes oncológicos que, tras una dura experiencia, deciden contribuir. Algunos incluso prometen que van a "donar toda su vida por agradecer todo lo que le ayudaron a su familiar".

Algunos pacientes prometen que van a donar toda su vida por agradecer todo lo que otro donante ayudó a su familiar" Iraida Marijuan Enfermera en el Hospital de Salamanca

Requisitos para ser donante

Getty Images Donante de sangre con corazón

Para poder donar, los requisitos básicos son ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y estar libre de enfermedades que se transmitan por la sangre como el VIH o la hepatitis B y C. Tampoco se puede tener un resfriado o gripe, ya que podría comprometer la salud de los receptores inmunodeprimidos. Además, se debe esperar cuatro meses después de hacerse un tatuaje o un piercing.

En cuanto a la frecuencia, es distinta para cada tipo de componente. Se puede donar plasma cada dos semanas, ya que el cuerpo no necesita producir células nuevas. Sin embargo, para donar sangre, los hombres pueden hacerlo cuatro veces al año y las mujeres tres veces al año, recomendándose una periodicidad de tres y cuatro meses, respectivamente.