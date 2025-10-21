La Pizarra 5x07: ¿En qué puesto quedará el Burgos CF en la temporada 2025/26?

El Burgos CF logró una brillante remontada y se llevó los tres puntos de Cádiz (1-3) en la décima jornada de LaLiga Hypermotion. Ontiveros adelantó a los locales en el minuto 15, pero los burgaleses reaccionaron con carácter: primero Lizancos, con la ayuda de Grego, empató en el 40’, y poco antes del descanso, David González culminó una gran jugada de Córdoba y Lizancos para poner el 1-2.

En la segunda mitad, el Burgos defendió con orden, tuvo opciones para ampliar la ventaja y resistió el empuje final del Cádiz, que rozó el empate con un cabezazo de Roger salvado por Cantero. En el añadido, Mejía provocó y transformó un penalti para sentenciar el encuentro (1-3), certificando un triunfo de prestigio que reengancha al equipo a la zona alta de la tabla.

Tras esa victoria, llega el momento más esperado para muchos aficionados del Burgos CF. El pronóstico del profesor Luis Sierra acerca de qué puesto ocupará el Burgos CF al final de temporada. Un pronóstico nada fácil, en el que el analista del equipo blanquinegro pone sobre la mesa sus intuiciones que le avalan sus más de 200 partidos en Primera División como jugador y su trayectoria como entrenador. Una vez analizadas distintas cuestiones como plantillas, cuerpos técnicos, presupuestos, estadios y aficiones de cada equipo, el profesor Sierra se lanza a la piscina en este entretenido espacio pensado para disfrute de la afición. ¿En qué puesto quedará el Burgos CF? La respuesta, a un clic.