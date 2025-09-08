La Pizarra 5x01: ¿Tiene mejor equipo el Burgos CF que uno que buscará ascender a Primera División?

¡Vuelve La Pizarra! El podcast más veterano sobre el Burgos CF cumple ya cinco temporadas y de nuevo el exjugador de Primera División y entrenador Luis Sierra analiza cada semana la actualidad del equipo blanquinegro.

Para abrir boca, nos detenemos en el último partido disputado en El Plantío entre el Burgos CF y la UD Las Palmas. Un empate a cero que supo a poco por jugarse en casa pero que no es malo por producirse ante un recién descendido de Primera División.

Más allá de ello, y por desgranar la plantilla del Burgos CF de una forma más original, nos fijamos línea por línea en los jugadores que tendrá Luis Miguel Ramis a su disposición para saber si tenemos un equipo que puede hacernos soñar con objetivos ambiciosos. Para ello, lo comparamos con la de un equipo que tiene claro que su objetivo es el ascenso de categoría, el Sporting de Gijón, nuestro próximo rival.