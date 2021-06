Los locales de ocio nocturno no abrirán sus puertas este viernes en Ávila

El ocio nocturno no abrirá sus puertas esta noche en Ávila, a pesar de que la Junta de Castilla y León permite desde hoy la apertura hasta las dos de la madrugada con un 30% del aforo. El portavoz de este colectivo, José Iglesias Martín, ha señalado en Cope que es económicamente inviable para estos establecimientos.









Iglesias ha explicado que en la actualidad son cinco los locales de ocio nocturno que tiene la capital: tres discotecas (Buda, Amadeus y Stand By) y dos disco-bares (Blá y Delicatessen) ninguno de ellos abrirá este viernes noche a pesar de llevar ya cerrados desde el inicio de la pandemia. Explica el portavoz de este colectivo que a los altos costes que implica la apertura de estos establecimientos, con un aforo limitado al 30%, se suma la competencia que tienen en las terrazas, donde el horario de cierre también es hasta la dos de la madrugada.









Los únicos que por el momento permanecen abiertos son los bares de ocio nocturno cumpliendo con las restricciones marcadas por la Junta de Castilla y León.





José Iglesia Martín defiende que los bares de Copas “no son focos de contagio”, y lamenta el “ensañamiento” que ha habido con este tipo de establecimientos.









Además de los cambios que hoy ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León relativos a la restauración y el ocio nocturno. Desde esta viernes también los alojamientos y casas rurales podrán ampliar su aforo a un máximo de 12 personas de hasta tres grupos de convivencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Los mercadillos amplían su aforo al 75% y en los parques infantiles la obligatoriedad de limpieza no sería diaria “pero sí superior a los previsto en los planes generales de limpieza de cada municipio”. Recordamos que en Ávila capital los parques están oficialmente cerrados, aunque no sea así en la práctica. Fuentes del Consistorio consultadas por Cope informan que los técnicos están estudiando las nuevas medidas para determinar si reabrirán o no estos espacios infantiles.