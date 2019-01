Juan Saborido “los sindicatos han quedado retratados”

Si ayer el sindicato UGT acusaba a CONFAE y a su presidente, Juan Saborido, de “lanzar un misil contra el plan Ávila2020”, de utilizar un lenguaje demasiado bronco y de infravalorar a los sindicatos, hoy Saborido ha contestado desde COPE Ávila asegurando que los sindicatos han quedado “retratados”.

Juan Saborido no ha bajado su lenguaje ni ha intentado reconducir la situación ante la polémica abierta con UGT, desde los micrófonos de COPE ha acusado a los sindicatos de “no mirar por la provincia de Ávila”, de no querer sumarse al convenio con Diputación, de abandonar el Dialogo Social y de “querer el millón de los Presupuestos Generales del Estado” para arreglar sus edificios, un dinero que según Saborido "no les corresponde".

Además, el presidente de los empresarios abulenses ha pedido a UGT que “defienda la provincia de Ávila en el dialogo social de Castilla y León”.

Se puede escuchar la entrevista completa a Juan Saborido en nuestra web y en nuestras Redes Sociales, en ella el presidente de CONFAE tambien ha destacado que el primer paso del plan Avila2020 ha sido crear una oficina tractora que ha generado 5 puestos de trabajo directo. Los interesados pueden enviar su CV en la web de CONFAE.