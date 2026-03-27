Viernes de Dolores: Horario y recorrido de la procesión del vía Matris en Ávila

Con la procesión del “vía Matris” en la noche del viernes de dolores dan comienzo los desfiles procesionales de la semana santa abulense. Después de la celebración de la eucaristía, coincidiendo con el último día del triduo a la imagen del santísimo Cristo de los afligidos, se inicia la primera de las lecturas del vía Matris en el interior de la iglesia de La Santa.

La Cofradía del santísimo Cristo de los afligidos es la encargada de la organización de esta sobria procesión, tal y como lo viene haciendo desde el año 2000. Una vez en la plaza de la santa las imágenes de Nuestra señora de la paz y el santísimo Cristo de los afligidos, se leen desde la segunda de las lecturas a la sexta, antes de que dé comienzo el desfile procesional.

Desde el punto de partida la comitiva recorre varias calles y plazas hasta llegar a la iglesia de san Juan Bautista, donde son recibidos por miembros de la Hermandad de Nuestra señora de la esperanza. A la puerta de este templo interviene la Coral de La Santa.

vía Matris Foto: Junta de Semana Santa de Ávila

El acompañamiento musical corre a cargo de la Banda de Cornetas y tambores del santísimo Cristo amarrado a la Columna, el “amarrado” de Ávila.

Itinerario Procesión

Lugar salida: Basílica de Santa Teresa de Jesús a las 20:45 horas.

Lugar llegada: Basílica de Santa Teresa de Jesús.

Recorrido: Basílica de Santa Teresa de Jesús, Plaza de la Santa (2ª lectura hasta la 7ª lectura), C/ Madre Soledad, Plaza Corral de las Campanas, C/ Los Cepedas, Plaza del Rastro, C/ Caballeros, Plaza del Mercado Chico, C/ Comuneros de Castilla, C/ Vara del Rey, C/ Tomás Luis de Victoria, Plaza Zurraquín, Plaza del Mercado Chico, C/ Caballeros, C/ Martín Carramolino, Iglesia de San Juan (visita a la Hermandad de Ntra. Señora de la Esperanza) C/ Sancho Dávila, Plaza Corral de las Campanas, C/ Madre Soledad, Plaza de la Santa, Basílica de Santa Teresa (finalizando el “Vía Matris” con el rezo de la Salve).

HÁBITOS

Túnica marrón, capa beige con capucha y cíngulo en beige y Túnica y capirote marrón, capa y cíngulo beige.