El turismo rural de Ávila roza el lleno en Nochevieja y encara el futuro con optimismo

La ocupación del turismo rural en la provincia de Ávila para Nochevieja tiene muy buenas perspectivas. Según Daniel Pérez, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Ávila (ATRA), la situación "pinta bastante bien", con muchos establecimientos completos y otros alcanzando ocupaciones del 80% y 70%

Una tendencia consolidada

Celebrar el fin de año en un entorno rural es una opción que gana adeptos año tras año.

Pérez explica que ya llevan "muchos años" observando esta tendencia, ya que "cada vez es más normal que la gente quiera hacer una fiesta de lo que es el fin de año". Los visitantes buscan disfrutar y que les "hagan el trabajo" en un entorno privilegiado como el que ofrece Ávila.

Oferta para todos los gustos

La demanda abarca todo tipo de alojamientos, demostrando que "hay público para todo". Las casas de alquiler completo son la opción preferida por familias y grupos de amigos, que suelen contratar menús especiales en restaurantes de la zona. Al mismo tiempo, los establecimientos por habitaciones que ofrecen un paquete completo con cena de gala, campanadas y uvas también registran una alta demanda y, según Pérez, "también se completan".

El ambiente festivo se respira en toda la provincia, con un notable incremento de visitantes. Daniel Pérez destaca que hay "mucha alegría" e "inquietud y muchas ganas de salir". La oferta de actividades es variada, desde montar a caballo o ver las estrellas en los observatorios locales, hasta disfrutar de la nieve en las montañas y degustar la reconocida cocina abulense.

Hay una euforia que se palpa en el ambiente" Daniel Pérez Asociación de Turismo Rural de Ávila

Un año redondo para el sector

El presidente de ATRA hace un balance muy positivo del año que termina. Ávila sigue siendo líder en un año que, en sus palabras, "ha sido bastante, bastante redondo". Asegura que "ha habido muy poquitos fines de semana de pinchazos, casi inexistentes", con la mayoría de ellos registrando llenos completos, consolidando los "dos años muy buenos" que lleva el sector.

De cara al futuro, las previsiones son igualmente optimistas. Pérez se muestra "encantado" ante la posibilidad de que España adelante a Francia y se convierta en la primera potencia mundial en turismo, un hito histórico para un sector que en los años 90 ocupaba el tercer puesto.