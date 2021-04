Suspendido el Músicos en la Naturaleza 2021

La Junta de Castilla y León ha confirmado a COPE que la edición XV del Músicos en la Naturaleza queda suspendida ante la imposibilidad de adaptar el concierto (el más multitudinario de la provincia de Ávila) a las restricciones covid.

Desde la organización han explicado a COPE que en Hoyos del Espino no se puede preparar la infraestructura del concierto piloto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona y que, pese a ser un concierto al aire libre, no se podrían ejecutar todos los protocolos de seguridad sanitaria en el pinar de Gredos donde tradicionalmente se han celebrado los conciertos.

Es el segundo año que se suspende este concierto tras la cancelación del año 2020 por la pandemia mundial del coronavirus. El año pasado la organización del Festival informaba que la XV edición de Músicos en la Naturaleza se celebraría en 2021 pero hoy hemos conocido que tendremos que esperar hasta 2022.

La última edición

La última ecidión de Músicos en la Naturaleza se celebró en 2019, era la XIV edición, que se celebró una vez más en la localidad abulense de Hoyos del Espino el sábado 29 de junio de 2019. El mítico rockero inglés Rod Stewart encabezó el cartel en un escenario por el que también pasaron la banda The Waterboys, referencia internacional del folk y el rock and roll, y los roqueros de Cantabria, Rulo y la Contrabanda.

En 2019 unas 12.500 personas acudieron al concierto, el 86 % de los asistentes llegaron desde fuera de Castilla y León. Un concierto en el que colabora el grupo COPE, gracias a la organización de Rock FM

Hoyos del Espino se convirtió anoche en el escenario de cinco horas del mejor rock nacional e internacional en @GredosMN, con @rodstewart@RuloMusica y @Waterboyspic.twitter.com/IyXHJhGSO2 — Junta de Castilla y León (@jcyl) June 30, 2019

El Festival Músicos en la Naturaleza ha contado en sus catorce años de historia con artistas de la talla mundial de Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, Jonh Fogerty, Dolores O'Riordan y nacionales como Joaquín Sabina, Tequila, Coque Malla, Manolo García, Fito y Fitipaldis, Los Secretos; Nacha Pop etc.

Impacto económico

La repercusión económica directa, en estos 14 años, se estima superior a 20 millones de €.

Las diferentes actividades económicas de la zona junto a la importante promoción del destino durante los meses previos al festival, hacen de éste un perfecto escaparate en el que difundir los valores naturales, ambientales y turísticos de este espacio natural.

Esta promoción ha sido cuantificada en más de 10 millones de €, teniendo en cuenta la valoración económica de los impactos (más de 490 millones de €) y la audiencia alcanzada a lo largo de las catorce ediciones pasadas del festival.