Rebajado a Nivel 1 de peligrosidad el incendio de Las Navas-San Bartolomé (Ávila)

La alcaldesa de Las Navas del Marques, María del Mar Díaz, en COPE

El incendio forestal declarado el viernes a las 14:45 horas en el termino municipal de San Bartolomé de Pinares sigue activo pero esta mañana se ha rebajado a Nivel 1 de peligrosidad por la mejora de situación y dado que el perímetro está controlado.

Esta mañana, tras la reunión del CECOPI, se procede a bajada, por parte del delegado territorial de la Junta, a IGR-1 del Incendio Forestal de San Bartolomé de Pinares, “ante la mejora de la situación y atendiendo al criterio técnico”.

El intenso trabajo de los medios de extinción ha permitido bajar el nivel de gravedad. Asimismo, han concluido las labores de extinción en la vía férrea y corresponde a Adif su apertura, una vez verificada la seguridad. Hay que recordar que la vía del tren que une Madrid con Ávila permanece cerrada desde el pasado viernes.

la alcaldesa en cope

Eso si, se sigue trabajando en la zona para evitar reproducciones pero la alcaldesa de Las Navas del Marques, María del Mar Díaz ha explicado en COPE que la situación es mucho mejor. (Escuchar entrevista)

Por culpa del incendio forestal se evacuaron a todos los vecinos de dos barrios de Las Navas del Marqués, como son La Estación y Ciudad Ducal. Unas 1.500 personas que, tal y como ha explicado en COPE Ávila la alcaldesa de Las Navas del Marques, María del Mar Díaz "tras 48 horas fuera de sus casas ya han podido volver a sus domicilios" y "ya han vuelto a la normalidad".

Foto: ICAL Puesto de mando del incendio en las Navas del Marqués (Ávila)

El incendio está estabilizado en el perímetro aunque siguen las reproducciones y al estar cortada la vía del tren.

Precisamente la alcaldesa ha denunciado en COPE la situación con los trenes porque por la estación del pueblo no pasan ni los trenes ni los autobuses lanzadera puestos por RENFE.

En este incendio han trabajado un total de 163 medios, 23 de ellos aéreos y en estos momentos continúan en la zona 47 medios de extinción, incluidos medios estatales y de la comunidad de Madrid.