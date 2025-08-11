La situación del incendio de Las Navas del Marqués continúa mejorando

La situación del incendio declarado en la tarde del viernes en el término de la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares y que obligó a la evacuación de vecinos en el barrio de la Estación y en la urbanización Ciudad Ducal, en Las Navas del Marqués, continúa mejorando, pero los técnicos de la Junta aseguran que el fuego no se puede dar por controlado y que durante toda la noche se mantendrá el amplio dispositivo desplegado y que ya trabajó la pasada noche.

Uno de los técnicos del Puesto de Mando Avanzado explicó a las 20 horas que un 90 por ciento del perímetro, que abarca unos 20 kilómetros, se encuentra estabilizado, aunque advirtió que a lo largo del día las reproducciones del fuego han sido constantes. A la espera de datos más concretos, el fuego, que se mantiene el nivel dos de peligrosidad, podría haber calcinado unas 600 hectáreas.

Al mismo tiempo, sobre las 21 horas, el delegado de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero, anunciaba que los vecinos que habían sido desalojados de sus casas en la urbanización Ciudad Ducal y el Barrio de la Estación podía volver a sus casas ante la evolución favorable del incendio.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Las Navas se recomendó por la mañana a los vecinos el uso de mascarilla en exteriores mientras persista el humo, especialmente a anciano, niño y personas con alguna patología. Esta decisión se ha tomado tras la reunión del Cecopi celebrada esta mañana bajo la coordinación del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, y en la que ha participado la alcaldesa de la localidad, María del Mar Díaz, que explicó que “la ausencia de viento, tan positiva para luchar contra el fuego, está causando, por otro lado, que el humo se mantenga estacionario sobre Las Navas, por lo que hacemos esa recomendación a los vecinos en aras de evitar cualquier daño a su salud”, señaló Díaz.

En cuanto a los vecinos desalojados en la urbanización Ciudad Ducal y en el Barrio de La Estación, la alcaldesa pide “un poquito más de paciencia para ver si en las próximas horas la situación mejora aún más y se puede decretar el realojo”. Además, aseguró que comprende “la situación que están viviendo estos vecinos, a los que no vamos a dejar de atender ni un solo instante” y a los que “agradecemos de corazón su comprensión, colaboración y serenidad frente a lo que están viviendo de manera tan directa”.

Además, María del Mar Díaz trasladó a los vecinos de Las Navas, a las administraciones públicas y a todos y cada uno de los miembros del operativo, profesionales y voluntarios, “nuestro agradecimiento sincero por su empeño, su unión, su colaboración, su compromiso y su entrega para luchar contra las llamas, lo que hará, sin duda, que esta pesadilla sea menos larga para todos”.

A su vez, el Consistorio ha tenido que suspender los actos del primer día de las fiestas patronales. Es una decisión quese toma “por responsabilidad y prudencia, a la espera de la evolución de los acontecimientos”.

Por otra parte, Renfe ha establecido lanzaderas por autobús para mantener el servicio de trenes a pesar del corte de la línea férrea entre Ávila y Madrid, mientras que la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene los cortes y desvíos en varias vías. La CL-505 sigue cerrada entre Navalperal de Pinares y Las Navas del Marqués. Los desvíos continúan por la AV-502 (Navalperal–Cebreros), la M-512 en Robledo de Chavela, la AV-562 entre Cebreros y El Quexigal, así como vías locales y la M-539 en Robledo.

Cabe recordar que el fuego se inició ayer sobre las 14,45 horas en un terreno arbolado en el término de San Bartolomé, pero cercano también a los municipios de Valdemaqueda y El Hoyo de Pinares.

Otros fuegos

Aunque el de Las Navas del Marqués es el más grave, a esta hora de la tarde se trabaja en Castilla y León en varios incendios forestales. En la provincia de León hay siete fuegos diferentes, cinco en nivel uno: Yeres, Llamas de Cabrera, Orallo, Sésamo y Fasgar y otros dos activos en Anllares del Sil y Cabañas de la Dornilla. Además, en la provincia de Salamanca, los servicios de extinción dieron por controlado un incendio en Ciudad Rodrigo, junto a la autovía A-62, y aún permanece activo otro más en Herguijuela de la Sierra.