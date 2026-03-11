El PSOE promete el hospital del Tiétar y un plan de choque contra la despoblación en Ávila

Entrevista con la nº1 de la lista socialista en Ávila, María del Carmen Iglesias

La cabeza de lista del PSOE de Ávila, María del Carmen Iglesias, ha desgranado las líneas maestras de su programa electoral en una campaña que califica de 'intensa' pero con 'buenas sensaciones'.

Iglesias asegura que los socialistas tienen 'buenas expectativas' y confía en mantener sus dos procuradores en la provincia de Ávila, afirmando que 'dos sacamos seguro'.

El objetivo, explica, es hacer ver a los ciudadanos que muchos de sus problemas dependen directamente de la Junta de Castilla y León.

Territorio 30 minutos: el plan central

El eje central de la propuesta socialista es el plan 'Territorio 30 minutos'. Según Iglesias, esta iniciativa "refleja la idea que tenemos en el partido socialista de lo que queremos hacer".

El objetivo es que "cualquier habitante del pueblo más alejado tenga sus servicios básicos en un radio de 30 minutos", incluyendo no solo servicios públicos, sino también transporte para ocio o compras.

En materia de transporte, la candidata critica el actual sistema, calificando el servicio de 'Buscyl' como "una ofensa" para zonas como el Valle del Tiétar o Barco-Piedrahíta.

Como ejemplo, señala que los "chavales del Valle del Tiétar que estudian en Salamanca no tienen autobús para volver a su pueblo el fin de semana".

El PSOE se compromete a impulsar un "sistema de transporte público integral" que conecte los municipios con sus cabeceras de comarca.

La sanidad, un servicio deficiente

La sanidad es, para Iglesias, un 'caballo de batalla absolutamente'. Denuncia que 'la sanidad en Ávila no funciona bien en ninguno de sus niveles', con problemas en atención primaria por el cambio continuo de médicos, consultorios rurales que 'cada vez abren menos días', enormes listas de espera para especialistas y la falta de profesionales.

Ante esta situación, la candidata socialista pone sobre la mesa dos propuestas clave: la apuesta por la construcción de un "hospital en el Valle del Tiétar" que ha prometido si Carlos Martínez sale elegido presidente de la Junta pero también pretende dar una solución a la zona de Barco-Piedrahíta reforzando el hospital de Béjar, que asegura que "está siendo desmantelado".

Fijar población con empleo y vivienda

Para atajar la despoblación, Iglesias subraya que los jóvenes "necesitan empleo, vivienda y servicios" para establecer su proyecto de vida en la comunidad.

Critica los resultados del 'Plan de fomento' del que, asegura, "no ha dado resultados" y propone mejorar la conectividad y el suelo industrial, mencionando la paralización de la estación de Vicolozano.

En materia de vivienda, el programa socialista incluye la creación de un "consorcio autonómico de viviendas" para desarrollar un parque público "sólido".

Según la candidata socialista, "la mitad del parque estará reservada para jóvenes y para personas vulnerables', diferenciándose de las "grandes cifras" prometidas por el PP.

Preguntada por los pactos, Iglesias admite que la ausencia de fuerzas a la izquierda del PSOE "condiciona mucho" los posibles acuerdos del PSOE en Castilla y León.

Su principal temor es un posible "pacto PP-VOX" que ha calificado de "dramático para nuestra provincia". Con contundencia, ha afirmado: "A mí VOX me parece un partido muy peligroso para todos los españoles".

Finalmente, Mamen Iglesias se compromete, si resulta elegida, a "trabajar seriamente y con honestidad" por los intereses de los abulenses, con el fin de recuperar el "tejido productivo y económico" y garantizar unos "servicios públicos dignos".