El programa “Negocio Rural Ávila” ha permitido evitar el cierre de 11 negocios

El empleo en el mundo rural, junto con los servicios y los transportes, son piezas clave en el rompecabezas de evitar la despoblación.

Para buscar una salida a los negocios que cierran en los pueblos, en su mayoría por jubilación, la Diputación de Ávila lanzó en abril el programa “Negocio Rural Ávila”.

Consiste en juntar a personas interesadas en regentar un negocio con aquellas que prevean cerrar las tiendas o bares.

En estos meses 62 empresas han pasado por el programa y 11 de ellas ya han encontrado un traspaso, en su mayoría bares municipales. Son “buenos datos” para los primeros meses de vida de este proyecto, como ha explicado el vicepresidente, Jesús Martín. (Escuchar audio)

Además en “Negocio Rural Ávila” harán 2 ferias presenciales para que el contacto sea de “tu a tu” entre los que se jubilan y los que quieren emprender.

Serán el 20 de septiembre en Naturavila y el 18 de octubre en Barco de Ávila.

Este programa es compatible con otras lineas de negocio como las que impulsa la Junta de Castilla y León