Pensiones, sanidad, residencias y dependencia, principales reivindicaciones de las personas mayores de Ávila en su día

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores y en COPE hemos querido darles voz. Por eso hemos salido micrófono en mano para preguntarles por sus necesidades, sus preocupaciones y sus reivindicaciones. Las pensiones y también la Seguridad Social son algunas de las cosas en las que más énfasis han puesto.

Pero igual de importante es para nuestros mayores el tema de las residencias, que encuentran desorbitadas de precio después de toda un vida de trabajo.

Reivindicaciones y preocupaciones importantes, y otras más del día a día, como el mal estado de las calles cuando la movilidad va quedando más reducida.

Los mayores de Ávila han pedido también “respeto” y que se piense más en ellos, porque en ocasiones se sienten “de lado”.

Una generación siempre dispuesta a ayudar y echar una mano en todo lo que se pueda, sobretodo con los nietos.

Eduardo Ortega Hernández, abogado abulense especializado en Derecho de Mayores, ha significado que cubrir sus necesidades “No son favores, sino derechos” y en muchas ocasiones esos derechos “se limitan”.

Eduardo Ortega Hernández, abogado abulense especializado en Derecho de Mayores

"NO SOMOS UN GRUPO SILENCIOSO, NI INVISIBLE"

En la provincia de Ávila hay 40.000 personas jubiladas y pensionistas. Son el 25 por ciento de nuestra población. Hoy han salido a la calle para hacerse oír con un lema: “Por una sociedad justa para quienes lo dieron todo por ella”. Isabel Casillas, responsable de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras e Isaac Muñoz, secretario General de la Unión de Jubilados de UGT, han querido recordar en este día que los mayores y pensionistas “no son un grupo silencioso, ni invisible”, sino que son “activos y reivindicativos”.

Isabel Casillas, responsable de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras e Isaac Muñoz, secretario General de la Unión de Jubilados de UGT

Entre sus reivindicaciones para este Día Internacional de las Personas Mayores han pedido más financiación para la Ley de Dependencia, viviendas dignas y más residencias públicas; así como mejores pensiones y medidas para combatir la soledad no deseada.