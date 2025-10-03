Torrecilla confirma la baja de Jeremy de León y dice que la directiva del Hércules le transmite "tranquilidad"

Jeremy de León se pierde el partido del Hércules en Teruel y será las próximas dos o tres semanas por una pequeña rotura muscular que ha sufrido esta semana. Tampoco viajará con la selección de Puerto Rico para jugar el amistoso contra Argentina previsto para el próximo lunes 13 de octubre en Chicago. Todo lo ha confirmado este viernes el entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, en la previa de la sexta jornada del campeonato en Primera Federación.

Sobre su continuidad en el banquillo blanquiazul a pesar de la crisis de resultados, Torrecilla ha asegurado que desde la directiva del club le transmiten "tranquilidad". El entrenador se ha mostrado confiado en lograr la victoria en el municipio aragonés para que a partir de ahí "todo se verá de otra manera".

Al margen de Jeremy, también están descartados los lesionados Nico Espinosa, Nacho Monsalve y Rubén Cantero. Además, el entrenador también ha desvelado que varios futbolistas andan tocados o con distintas molestias musculares, como Soldevila, Rentero, Rojas o Sotillos. No obstante, a estos cuatro sí se les espera en la convocatoria para viajar a Teruel.

El partido

El técnico cacereño ha afirmado que conoce la forma de jugar del entrenador del Teruel, Vicente Parras, por lo que ha indicado que el Hércules deberá llevar "el partido a su terreno" y "ganar los duelos y competir al máximo", a la vez que ha destacado la importancia de las acciones a balón parado.

Torrecilla ha insistido en que en la actual dinámica del Hércules "el tema mental es muy importante", aunque también ha reconocido que el equipo "tiene cosas que mejorar".

"Cuando llegue esa victoria, nos liberará", ha asegurado el entrenador, cuyo equipo suma cuatro jornadas consecutivas sin vencer, lo que le ha llevado a ocupar la zona de descenso las últimas dos semanas.