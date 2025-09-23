Kira, una policía diferente para la ciudad de Ávila

La plantilla de la Policía Local de Ávila se ampliará con un nuevo efectivo: Kira, una joven perra policía que está terminando su formación.

La agente canina “Kira” es un pastor belga y está terminando sus 6 meses de formación como policía local.

En un mes se une a la unidad de seguridad ciudadana de la Policía Local de Ávila para ayudar al control de drogas, evitar el menudeo y actuar en los grandes eventos que se celebren en la ciudad, como ha explicado Carlos Blanco, jefe de la Policía Local de Ávila.

Foto: COPE Ávila Unidad de seguridad ciudadana de la Policía Local de Ávila

Si quieres ver a Kira en directo atención porque la semana que viene, en el día del patrón, Kira realizará una exhibición canina para que los abulenses puedan ver en primera persona las habilidades de este nuevo agente.