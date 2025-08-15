El Festival Áureo Herrero, nota musical del mes de agosto en la provincia

Regresa a la provincia el festival Áureo Herrero. El Barraco será el escenario de este festival que gira entorno a la guitarra desde este viernes 15 hasta el próximo 30 de agosto.

Son 27 las ediciones que acumula este festival en la provincia de Ávila por las que han pasado cientos de músicos reconocidos a nivel internacional.

Este año, el encargado de abrir este festival será el guitarrista Álvaro Toscano que lleva sobre sus espaldas más de 20 premios internacionales.

Pablo Sáez Somoza, organizador de este festival Áureo Herrero, ha destacado que la principal novedad para este año se centra en la actuación del cuarteto Meraki, estudiantes del conservatorio superior de música de Castilla y León.

Todos los conciertos son a las 9 de la noche en el Centro Cultural Áureo Herrero en El Barraco, Ávila. La entrada es libre.

PROGRAMA

Viernes, 15 de agosto . Álvaro Toscano (guitarra). "La guitarra romántica".

Sábado, 16 de agosto . Hispana Lyrica: María del Monte (soprano), Antonio Santos (barítono), Rebeca Gea (guitarra romántica) y Manuel Calvo (pianoforte). "Todas las cosas del mundo: canciones, seguidillas y tiranas".

Domingo, 17 de agosto : Elysian Duo: Sara García Montenegro (flauta) y Manuel Bon (guitarra). "Raíces y evocaciones".

Miércoles, 20 de agosto : Muro Kvartet: Juan Zalba (violín), Àlex Prats (violín), Andrés Campos (viola) y Laura Sorribas (violonchelo). "Más allá del cuarteto clásico".

- Lugar: patio del colegio "Santa Teresa de Jesús", El Barraco (Ávila).

Jueves, 21 de agosto : Cuarteto Meraki: Álvar San Miguel (violín), Ana Casas (violín), Adrián López (viola) y María Martín (violonchelo); Adrián Matas (contrabajo), Lorenzo Gianfelice (violín) y Elena Matteucci (piano). "El concierto para violín, piano y orquesta de Mendelssohn".

Viernes, 22 de agosto : Eduardo Ponce (piano). "Del siglo XIX a XX".

Sábado, 23 de agosto : Sandra Redondo (soprano) y Miguel Ángel Caro (piano). "Cabaret Veleta".

Viernes, 29 de agosto : Gennaro Casolare (guitarra) y Carlos Geraci (guitarra). Alumnos de Arturo Tallini seleccionados en el curso Omniaguitar 24 de Monterotondo (Roma).

Sábado, 30 de agosto : Coro Contrapunto. Facultad de Educación UPSA. Directora: Mª Cristina Iglesias Chaves. "Diálogos sonoros".

- Lugar: Iglesia Parroquial "Nuestra Señora de la Asunción", El Barraco (Ávila).