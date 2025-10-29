mediodía cope en la mancha | 29 oct 2025 | 13:50
Entrevista con Jaime Palomino, CEO de MMC Mantenimientos
Con la llegada del frío, las calderas vuelven a ponerse en marcha y surgen las dudas: ¿está mi sistema preparado?, ¿cómo puedo ahorrar energía sin pasar frío?, ¿cuándo debo llamar a un técnico? En Mediodía Cope La Mancha nos hemos desplazado hasta las oficinas de MMC Mantenimientos, en la calle Corredera, 54 de Alcázar de San Juan, para hablar con Jaime Palomino, su director técnico. En esta entrevista nos ofrece consejos prácticos y recomendaciones para entender la importancia del mantenimiento preventivo y cómo una simple revisión puede evitar averías costosas y mejorar la eficiencia del hogar.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura19:03 min escucha
