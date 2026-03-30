Fernando Galeano: "Siempre se han barajado distintas opciones sobre el uso museístico del Palacio de los Águila pero ninguna se había dado como concretada"

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha asegurado en COPE que siempre se han “barajado distintas opciones” sobre el uso museístico del Palacio de los Águila, “pero todavía ninguna se había dado como concretada por parte del Ministerio de Cultura”. De esta manera se ha referido al hecho de que el proyecto de Los Águila no figure en el último Plan de Actuación de la pinacoteca madrileña.

La vinculación Prado-Águila no ha desaparecido por parte del Ministerio de Cultura" Fernando Galeano Subdelegado del Gobierno en Ávila

En todo caso, Fernando Galeano insiste en que “la vinculación” Prado-Águila “no ha desaparecido” por parte del Ministerio.

El subdelegado del Gobierno en Ávila ha manifestado “que la propia oferta de El Prado y su relación con otros museos o instituciones ha ido cambiando a lo largo del tiempo”. “En los últimos años se ha ido reformulando la oferta que establece el Museo y creo que es el caso que se va a producir en Ávila”, ha señalado Galeano.

“La propia oferta de El Prado y su relación con otros museos o instituciones ha ido cambiando a lo largo del tiempo” Fernando Galeano Subdelegado del Gobierno en Ávila

Fernando Galeano ha subrayado que él “todavía no avanzaría nada sobre el uso museístico de Los Águila” y ha recordado que en estos momentos este espacio se encuentra en la Fase II de los trabajos, relativa a sus aledaños y ajardinamiento. Unos trabajos que, ha insistido el subdelegado, “han ido dando pasos sin interrupción en el último periodo del ejecutivo actual”.

otros temas

Han sido declaraciones del Subdelegado del Gobierno en Ávila en Mediodía Cope Ávila, donde además ha hablado de los trabajos de la Confederación Hidrográfica del Duero tras la inundación de la zona Sur de la ciudad cuando acaba de cumplirse un año.

Fernando Galeano se ha referido también a la búsqueda del menor desaparecido el pasado 4 de marzo en Santa María del Tiétar. El subdelegado ha manifestado que todavía no tienen ningún indicio de su paradero y no se descarta ninguna hipótesis.

Puedes escuchar la entrevista completa en www.cope.es/avila .