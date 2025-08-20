La Diócesis de Ávila contará con un nuevo sacerdote después de tres años

El próximo 21 de septiembre la Diócesis de Ávila contará con un nuevo sacerdote. Se trata de Juan José Rodríguez Hernández, de 30 años. La S.A.I. Catedral del Salvador acogerá desde las 18 h esta celebración, que estará presidida por el Obispo de Ávila, Mons. Jesús Rico García, en la que será su primera ordenación sacerdotal desde que llegó a esta diócesis. Ya como sacerdote, Juan José oficiará su primera Misa el sábado 27 de septiembre a las 19 h en la parroquia de Sotillo de La Adrada.

Se trata de la primera ordenación sacerdotal en la diócesis en los últimos tres años. La última fue la de Álvaro José Sánchez, en junio de 2022.

Realizó todos sus estudios en el colegio diocesano Asunción de Nuestra Señora. Por eso, su vida le llevó por otros caminos, y realizó los estudios universitarios de Magisterio de Infantil y Magisterio en Primaria en la Universidad de Salamanca (en el campus de Ávila). En seis años ya había terminado ambas carreras.

En este camino hacia su ordenación como sacerdote, Juan José fue ordenado diácono el pasado 22 de junio de 2024, ejerciendo como tal en el Valle del Tiétar.