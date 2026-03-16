Cruz Roja y la USAL inauguran en Ávila un mural gigante dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Esta pieza colectiva -pintada por 130 abulenses de 17 asociaciones diferentes- pone punto final al proyecto “Compartiendo muro, compartiendo objetivos”
Ávila - Publicado el
Cruz Roja ha inaugurado en Ávila un mural gigante dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mural que se ha instalado en la fachada interior de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Salamanca, situada en la calle Hornos Caleros.
La inauguración de esta pieza colectiva -pintada por 130 abulenses de 17 asociaciones diferentes (ver listado completo abajo)- pone punto final al proyecto “Compartiendo muro, compartiendo objetivos”, que está financiado por la Junta de Castilla y León como parte de las subvenciones para proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante acciones de información, concienciación y sensibilización en la provincia de Ávila
El muro está compuesto por 19 paneles que suman más de 40 metros de longitud y en él se recogen todos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, como destacaba en la presentación la presidenta de Cruz Roja en Ávila es Mercedes Martínez. (Escuchar audio)
La Delegada del Rector para el campus de Ávila, María Isabel López Fernández, ha asegurado que es muy importante para la USAL contar con este mural colaborativo del tercer sector:
Este mural, inaugurado hoy, se podrá disfrutar durante todo un año y en cada uno de los murales se encontrarán dos códigos QR, uno con la información de la asociación que lo ha dibujado y otro con el objetivo sostenible asociado.
OBJETIVOs Y ASOCIACIONES:
0. ESPACIO UNIVERSIDAD (SAS Y ESCUELA POLITÉCNICA)
1. FIN DE LA POBREZA.COORDINADORA ONGDS
2. HAMBRE CERO. CARITAS DIOCESANA DE ÁVILA
3. SALUD Y BIENESTAR. AECC
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD. EDUCACIÓN Y MAGISTERIO USAL
5. IGUALDAD DE GENERO ASOCIACIÓN DE MUJERES EXTRANJERAS TRABAJADORAS EN ÁVILA Y PROVINCIA (AMET)
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. HIDROGRÁFICAS DEL DUERO (LIFE IP DUERO)
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE. AUTISMO ÁVILA
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. FUNDABEM
9. INDUSTRÍA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA ASCAP (CABEZAS DEL POZO)
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.FUNDACIÓN INTRAS
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES.PRONISA
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE.CRUZ ROJA JUVENTUD
13. ACCIÓN POR EL CLIMA. ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA USAL
14. VIDA SUBMARINA ENTRE PERROS Y GATOS
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES.PROAPE – AMIGOS DE PERÚ.
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS. FUNDACIÓN ÁVILA
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOSTDAH-ÁVILA – ABUPHI