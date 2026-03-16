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Calvià arranca la temporada de playas a dos velocidades

Las emblemáticas playas de Magaluf y Santa Ponsa se quedan sin hamacas ni sombrillas por la deuda del anterior adjudicatario mientras el resto ya opera con normalidad

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Sofia González Vázquez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura7:29 min escucha

El municipio de Calvià ha comenzado la temporada turística con un panorama desigual en sus costas. Mientras que seis de sus principales arenales ya disponen de todos los servicios desde este fin de semana, dos de las playas más emblemáticas, Magaluf y Santa Ponsa, aún no cuentan con hamacas, sombrillas ni chiringuitos. El motivo de esta situación es la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria debido a las deudas que mantenía con el consistorio.

En busca de una solución urgente

El alcalde, Juan Antonio Amengual, ha calificado la situación como "sobrevenida" y ha explicado que se ha preferido rescindir el contrato para no seguir acumulando deuda. El consistorio ya trabaja en un "pliego de emergencia" y negocia con los operadores de las otras playas una "gestión provisional" para activar los servicios cuanto antes.

Es una prioridad absoluta dar apertura a las playas que no han sido abiertas"

Juan Antonio Amengual

Alcalde de Calvià

Aunque el alcalde ha expresado su voluntad de resolver el problema para el 1 de abril, admite que los tiempos de la administración podrían demorarlo. Amengual ha reconocido que esta situación "perjudica muchísimo" la imagen del destino, ya que "choca literalmente" con la intención del equipo de gobierno de alargar la temporada turística del 15 de marzo al 30 de noviembre. "Es una prioridad absoluta dar apertura a las playas que no han sido abiertas", ha sentenciado.

Socorrismo y limpieza garantizados

A pesar de la ausencia de servicios comerciales, el alcalde ha querido dejar claro que la seguridad está completamente garantizada. En todas las playas del municipio, incluidas las afectadas, habrá "servicio de socorrismo y limpieza al 100%", faltando únicamente las hamacas y sombrillas por el momento.

LA ROMANA, PEGUERA

LA ROMANA, PEGUERA

Finalmente, Amengual ha destacado que el objetivo es que las playas de Calvià sean un referente, con servicios que beneficien tanto a residentes como a turistas, precios ajustados, una apuesta por el producto local y horarios más extensos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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