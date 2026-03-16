Buscan más cuerpos en la costa de Granada tras hallar tres cadáveres de una posible patera
Los cuerpos podrían estar relacionados con una patera que llegó el domingo a la playa de Cambriles con 17 personas a bordo
Motril - Publicado el
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El servicio marítimo de la Guardia Civil ha localizado tres cadáveres en el mar, en la costa de Granada. El hallazgo se produjo en el día de ayer y las autoridades han puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar a posibles nuevas víctimas.
Vinculado a una patera
Según las primeras informaciones, el suceso podría estar vinculado con la llegada de una embarcación a la playa de Cambriles en la madrugada del domingo, donde fueron interceptadas 17 personas. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha expresado su pesar por el trágico suceso: "Lamentamos profundamente la pérdida de 3 vidas humanas".
Lamentamos profundamente la pérdida de 3 vidas humanas"
Subdelegado del Gobierno en Granada
Continúa el rastreo por mar y aire
Actualmente, un amplio dispositivo sigue activo en la zona. El servicio marítimo de la Guardia Civil continúa rastreando el área, mientras que el helicóptero de salvamento marítimo, el IMER, peina la costa desde el aire. El objetivo es confirmar si pudiera aparecer algún otro cuerpo, aunque por el momento no se han producido nuevos hallazgos.
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