El Unionistas de Salamanca se lleva el XXXIII Trofeo Ciudad de Ávila

El Unionistas de Salamanca se ha llevado el Trofeo Ciudad de Ávila de fútbol en su trigésima tercera edición.

Derrota en el primer partido de la pretemporada del Real Ávila en casa.

Real Ávila 1 – 2 Unionistas, el gol abulense de uno de los fichajes; Gonzalo Serrano (min.68), delantero centro que llega desde el Orihuela. Los goles del Unionistas de Ramiro en el minuto 16 y de Iván Moreno en el 52 tras transformar un penalti cometido por Babacarr

El lado negativo, más allá de la derrota, es que el partido – pese a ser amistoso- acabó en una tangana que se saldó con la expulsión de ambos entrenadores.

El concejal de Deportes, Carlos López, ha hecho entrega al capitán del Unionistas de Salamanca, Ramiro Mayor, del Trofeo Ciudad de Ávila, tras proclamarse vencedor del encuentro disputado en el Estadio Municipal Adolfo Suárez.

El próximo compromiso del equipo de Marc García será este viernes, 15 de agosto, a las 11:00 horas, en el Estadio Fernando Torres, donde se enfrentará al Club de Fútbol Fuenlabrada.

Por cierto, el Real Ávila ha llegado a 900 abonados y tienen el objetivo de alcanzar el millar de socios.