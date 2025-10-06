Real Ávila vs Real Avilés Industrial en la primera ronda de la COPA de Rey

El Real Ávila ya conoce a su rival en la primera ronda de la Copa del Rey:

El Real Ávilés Industrial.

Hoy se ha celebrado el sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y la suerte ha querido que el rival del Real Ávila sea el Real Avilés Industrial.

Equipo que se encuentra actualmente en Primera Federación, es decir una división más que el Ávila.

El Real Avilés Industrial a empezado la temporada con 6 victorias, 3 empates y tan solo una derrota, y está en zona de play off de ascenso en el Grupo 1 de la 1ªRFEF.

El partido se disputará la ultima semana de octubre en el Estadio Municipal Adolfo Suárez, falta por decidir el día pero será el Martes 28, Miércoles 29 o Jueves 30 de octubre.

Te recuerdo que el año pasado en esta eliminatoria el Real Ávila eliminó al Real Oviedo en los penaltis y en la siguiente eliminatoria el Real Ávila llegó a la prorroga contra el Real Valladolid perdiendo 2-4.-