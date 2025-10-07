La mítica Orquesta Los Satélites busca figurantes en Pontedeume para su próximo videoclip

El histórica orquesta gallega Los Satélites ha lanzado una convocatoria abierta para encontrar figurantes en Pontedeume y su comarca que deseen participar en la grabación de su próximo videoclip. El proyecto, que busca celebrar la música gallega y la unión entre generaciones, contará con la colaboración del cantante y compositor gallego Gabriel Fandi.

La grabación está programada para este viernes, 10 de octubre, a las 16:00 horas. La organización invita a personas de entre 18 y 45 años a inscribirse para vivir "una experiencia musical y audiovisual desde dentro".

Los Satélites, una de las orquestas más queridas y con mayor trayectoria de Galicia, se une a Gabriel Fandi, un artista emergente de pop moderno que ha iniciado una nueva etapa con una imagen más personal. Ambos unirán fuerzas en este nuevo trabajo visual que busca reflejar su energía y carácter alegre.

Los interesados en participar como figurantes deben de acudir con ropa de cóctel, elegante y sin logotipos visibles y la inscripción se debe de realizar a través de la cuenta oficial de @Goprojectevents en Instagram o por mensaje directo.

La organización destaca que no es necesaria experiencia previa en rodajes, ya que se buscan perfiles "naturales, espontáneos y con ganas de pasarlo bien durante el rodaje".