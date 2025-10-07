David Bustamante: “Me he vuelto a enamorar profundamente de lo que hago”

David Bustamante vuelve a Córdoba con un concierto muy especial el próximo 17 de octubre, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro, dentro de una gira que le está dando —como él mismo dice— “muchísimas alegrías”. El cántabro llega en plena forma artística y personal, celebrando más de dos décadas de carrera con un disco que marca un punto de inflexión: INÉDITO.

El nuevo trabajo, que verá la luz el 25 de octubre, representa su tercer “nacimiento”, tras aquel niño que soñaba en San Vicente de la Barquera y el joven que conquistó al país en Operación Triunfo. Hoy, con 42 años, Bustamante firma un álbum cien por cien suyo, compuesto desde la madurez y la calma, y que da título también a su nueva gira: Tour Inédito 2025.

“Este trabajo lo siento como un volver a empezar. Me siento pleno, realizado. Es como si ahora estuviera en el ecuador de mi carrera y hubiese conocido a una nueva persona, que se llama igual que yo”, confesaba en COPE. Una afirmación que resume el momento vital del artista, que ha decidido desnudarse emocionalmente a través de diez canciones nacidas entre guitarras, silencios y amaneceres.

Durante la entrevista, Bustamante recordó con humor su paso por la televisión, sus inicios humildes y ese niño soñador que “se creía que esto iba a pasar, aunque era muy improbable y muy difícil”. Desde entonces, su trayectoria se cuenta en cifras que impresionan: más de 1.000 conciertos, 19 discos de platino, millones de seguidores y un reconocimiento que no se apaga. Pero, por encima de todo, se define ahora por la autenticidad.

“Este disco ha nacido de forma natural. He tenido la necesidad imperiosa de escribir y contar mis historias a mi manera, y me siento más realizado que nunca”, explicaba. En INÉDITO, Bustamante no solo interpreta, sino que escribe cada letra y cada melodía. “He encontrado el principio del resto de mi carrera. Estoy en un momento muy creativo, muy bonito. Me he vuelto a enamorar profundamente de lo que hago”.

El artista reconoce que esta nueva etapa ha supuesto reconciliarse con sus instrumentos y con la esencia de su propio arte. “Me he reconciliado con mi guitarra. Cada mañana estoy con ella, nos están saliendo cosas muy bonitas y disfruto mostrándome más que nunca”, contaba entre risas. En su casa, en el estudio o sobre el escenario, Bustamante siente que la inspiración está en todas partes: “Cuando con la guitarra o el piano sientes que a la canción no le hace falta nada más… por ahí está el buen camino”.

En INÉDITO hay amor, desamor, resiliencia, aprendizaje y verdad. Habla del amor infantil, del amor maduro y de las heridas que deja el paso del tiempo. “He aprendido a sacudirme el polvo, a liberarme del pasado. A veces nos equivocamos, a veces provocamos daño a los demás, pero la vida es eso. El idioma de mis canciones es la naturalidad y la verdad, y por eso a la gente le llegan, porque las viven en su propia piel”.

A lo largo de la conversación, Bustamante también habló con cariño de su infancia, de los veranos frente al mar y de esa generación que creció jugando en la calle. “Fui un niño muy feliz, que no me sobraba nada, pero nunca me faltó de nada. Soy de la generación de tener las rodillas peladas, de llegar a casa cuando anochecía y de comer bocatas de embutido. Esa calle que tuvimos nos forjó el carácter”.

Y, cómo no, hubo espacio para Córdoba. “Conozco la ciudad, tengo muchos amigos y me apetece muchísimo volver. Es un lugar precioso, de buena comida, de gente guapa y de mucho arte. Tengo muchas ganas de ser uno más de vosotros, de abrazaros, cantar, llorar y reír, que la vida es eso”, dijo con entusiasmo.

Su cita en el Gran Teatro promete ser una celebración de emociones, una mezcla entre los grandes éxitos que marcaron su carrera y las canciones que forman este nuevo capítulo. “Haremos un repaso por las canciones de siempre junto con las de INÉDITO, y va a ser una fiesta, un tsunami”, adelantó.

Bustamante, que comenzó con apenas 19 años, vive hoy una plenitud artística que se refleja en cada palabra. “Estoy disfrutando más que nunca. La vida pasa muy deprisa, y lo vivido ya ha merecido la pena. Lo que venga, quiero exprimirlo al máximo”.

A punto de estrenar su nuevo álbum y con una gira nacional que recorrerá todo el país en 2025, David Bustamante sigue demostrando que los sueños, cuando se trabajan, no tienen fecha de caducidad. Y que la pasión, el talento y la verdad siguen siendo los ingredientes que mejor suenan cuando se sube a un escenario.

El 17 de octubre el público cordobés podrá comprobarlo de nuevo: con INÉDITO, el cántabro se abre en canal, se reinventa y se reconcilia con su esencia. “Cada concierto será una celebración —dice—. Y quizá, quién sabe, otro nacimiento más”.