Sadiq acelera el mercado del Valencia CF

Hace tres semanas el Valencia CF volvió a activar la opción Umar Sadiq para el mercado de invierno. La primera respuesta que llegaba desde San Sebastián hacía pensar que era cuestión casi imposible, muy complicada. No era la única opción para reforzar el ataque, por eso el club activó otras posibilidades. Pero la llegada al banquillo de Anoeta del nuevo técnico el pasado 20 de diciembre, Pellegrino Matarazzo, ha dado un giro radical a la situación del delantero nigeriano.

El entrenador estadounidense tiene clara su hoja de ruta en el mercado de invierno de los donostiarras para intentar dar un vuelco a la situación deportiva del equipo en la segunda vuelta de LaLiga, y en esa planificación no entra Umar Sadiq al que el técnico le abre la puerta para una salida pensando en aligerar masa salarial y poder fichar.

VCF Llegó cedido el pasado 4 de enero y quiere repetir

Y ante esta situación, el Valencia ha acelerado en las últimas horas la negociación para poder traer de vuelta a Mestalla al atacante nigeriano. La situación se repite respecto al mercado invernal del año pasado, incluso al mercado del pasado verano. El jugador tiene claro que solo quiere venir a Valencia. Tiene otras ofertas, pero solo quiere Valencia y eso juega a favor de la negociación.

La Real, bajo el mandato de su nuevo técnico, está dispuesto a dejarle salir. Y el Valencia CF se ha puesto manos a la obra en la negociación para intentar que sea cuanto antes. La premisa es que si puede ser la semana que viene, mejor que la siguiente. El año pasado fue el regalo de Reyes anticipado. Llegó el 4 de enero. El club quiere repetir regalo, pero no será fácil. La fórmula más lógica será la de buscar una cesión con opción de compra y negociar que esa opción de compra sea lo más asequible posible, nunca los cinco millones que reclamaban el verano pasado. Esa cantidad y las dudas de siempre respecto a su estado físico con la rodilla de la que fue operado del cruzado en septiembre de 2022 hicieron que al final el futbolista permaneciera en el conjunto txuri-urdin.

Sadiq acaba contrato en junio de 2028. Su rol ha sido completamente residual desde entonces. Ha participado en cinco de los diecisiete partidos de Liga que se han disputado hasta la fecha con un total de 152 minutos. Hay que sumar dos encuentros en Copa del Rey donde logró su único gol de esta temporada ante el Reus FC.

El director deportivo realista, Erik Bretos dejaba un mensaje hace unos días respecto al papel del nigeriano en el equipo vasco, “hemos intentado sacarle rendimiento. Ahora se nos abre otro mercado y veremos lo que va a pasar”

RFEF Esta temporada marcó en Copa ante el Reus

Kiat Lim autorizó en su reunión cara a cara con Corberán la semana pasada, la inversión en el mercado de invierno para intentar satisfacer al técnico en sus pretensiones de buscar, tal y como adelantó Deportes COPE Valencia el pasado 6 de noviembre, un delantero, un central y un mediocentro defensivo. Ya contamos entonces que para aligerar el fair play financiero, se buscaba la salida de Cömert y algún jugador más tiene la puerta abierta por si llegara una oferta, caso de Dani Raba o Santamaría, jugadores “residuales” en la rotación de Corberán.

También contamos que no había un orden de preferencia en las llegadas. Corberán quiere las tres posiciones y la preferencia la iba a marcar la oportunidad de mercado. El giro que ha dado el ‘caso Sadiq’ ha hecho que la opción del atacante se haya situado en la primera línea de las negociaciones del mercado invernal valencianista.