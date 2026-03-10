El PP y Vox elevan la tensión en Castilla y León en la antesala del debate decisivo

El periodista Jorge Bustos ha analizado en Herrera en COPE Castilla y León el "escenario melodramático" que protagonizan PP y Vox en la última semana electoral. Saben que se necesitan, pero se muestran esquivos y distantes, un pulso que se ha agudizado, alimentado por el bloqueo de Extremadura. Las acusaciones mutuas de "estafar al electorado" son constantes, aunque el PP las pronuncia "con la boca pequeña", consciente de la dependencia postelectoral que dibujan las encuestas.

Un pulso estratégico en la recta final

En este tira y afloja estratégico, el Partido Popular se muestra más cauto para atraer al votante de centro derecha, mientras que Vox, sabedor de que podría volver a ser llave de gobierno, aprieta para crecer entre los suyos. El PP de Castilla y León quiere evitar una victoria descafeinada como la de 2022 y, aunque podría mejorar sus resultados, las encuestas apuntan a que es improbable gobernar en solitario.

La última encuesta publicada este lunes apunta a una escalada de Vox hasta el 20% del voto. Por su parte, el PSOE parece no tener capacidad para dar un vuelco a los sondeos, que muestran una tendencia a la baja para los socialistas.

El debate, un posible punto de inflexión

Con el pulso abierto, los candidatos hacen un segundo y último parón en campaña para preparar el debate a tres de esta noche. Se espera que sea un debate decisivo, con "menos guante blanco y más confrontación", debido a los nervios y al último intento de los equipos de campaña por captar al votante disperso.

El debate marcará el tono final de la campaña. Según Bustos, "Vox se ve imprescindible y se hará valer". Mientras, el PSOE mirará con recelo un hipotético pacto en la derecha que no será capaz de frenar y el PP tratará de defender su gestión exhibiendo que ellos son la estabilidad.

Como curiosidad, el debate tendrá duros rivales en la parrilla televisiva, ya que coincide con los partidos de la Champions League del FC Barcelona y el Atlético de Madrid.