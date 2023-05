Velázquez: "solucionaré los atascos en el barrio del Polígono. Lo que prometo lo cumplo, no soy un vendehumos"

En las últimas horas de esta campaña electoral, ha pasado por Herrera en COPE Toledo, el candidato popular a la alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez.

Después de 15 días de campaña, asegura que tiene muy buenas sensaciones "la gente tiene muchas ganas de cambio y el domingo los ciudadanos lo van a demostrar en las urnas. Creo que ha llegado el momento de cambiar de las promesas a los hechos y comenzar una nueva etapa en nuestra ciudad".

Ayer mismo el presidente del PP en CLM y candidato a la presidencia regional, Paco Núñez , acompaña a Velázquez en un paseo electoral por el Casco Histórico de la ciudad y anunciaba que el Hospitalito del Rey será una residencia de mayores "Será una residencia de mayores con centro de día, es fundamental en un barrio con población envejecida y dar respuesta a una demanda vecinal y que el PP ha llevado en muchas ocasiones al ayuntamiento y a las Cortes regionales y el PSOE no lo ha reclamado".

"Lo que prometo lo cumplo. No soy un vendehumos"

También se ha comprometido a dar solución al problema de tráfico y atascos en las inmediaciones del nuevo Hospital de Toledo "esta mañana vivíamos otro monumental atasco, la solución no puede ser, como dice la actual alcaldesa, que el Ministerio de Fomento lo va a arreglar. Nosotros tenemos una apuesta clara y concreta y en las manos del ayuntamiento, que es crear un vial entre Azucaica y el Polígono, uniendo dos barrios y no vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Yo no soy un vendehumos".

Todavía sigue molesto por la negación de Milagros Tolón a celebrar un debate entre todos los candidatos a la alcaldía por Toledo " es una falta de respeto a los toledanos. Somos la única capital de provincia que no lo ha hecho. Lo que demuestra es el miedo a enfrentarse al futuro y a tratar de justificar lo injustificable, porque ha incumplido muchas promesas, como la que hizo en 2010 anunciando un puente emblemático entre Azucaica y el Polígono para evitar los atascos y no se ha hecho".

"Solucionaremos los atascos diarios construyendo un vial que une Azucaica con el Polígono"

Tiene claro lo primero que va a hacer si es alcalde de Toledo "me pondré en contacto con la Tesorería de la Seguridad Social para que la parcela del Hospital del Virgen de la Salud pase al ayuntamiento y empezar a dar soluciones al barrio de Palomarejos, pero también voy a poner en marcha una concejalía del Río Tajo y comenzar a recuperar la salud de nuestro río y trabajar para la ejecución de ese vial entre el Polígono y Azucaica para evitar los atascos".

No esconde que le preocupa la fragmentación del voto entre los diferentes partidos de centro derecha " me preocupa porque haya gente que quiera un cambio y con su voto a otras opciones que no sea el PP contribuyan a que siga gobernando los de las promesas incumplidas y los socialistas, estos que están saliento ahora que compran votos. Les pido a todos los ciudadanos que concentren el voto en el PP , porque es la única opción que garantiza el cambio que queremos los toledanos y los castellano-manchegos".









