Lorca estrena 200 contenedores marrones para el depósito de biorresiduos

Lorca va estrenar en los próximos días 200 contenedores marrones para el depósito de biorresiduos, que ya han comenzado a ser instalados en distintas calles del casco urbano y de las pedanías.

Serán distribuidos por las avenidas de Europa, Portugal y Juan Carlos I, por las calles de los barrios de San José y El Carmen, en el residencial Miguel Ángel, y por pedanías como Tiata, Campillo, Purias, Tercia y La Hoya.

En el contenedor marrón se depositan restos de comida como pieles y restos de frutas y verduras, restos de carne, de pescados y mariscos, de pastas y arroces, cascaras de huevos, posos de café y té, pan, pequeños residuos de jardín, así como servilletas o tapones de corcho y palillos y el reciclaje de esta materia orgánica sirve para la obtención de compost.

La empresa municipal de limpieza Limusa va a mantener un punto informativo sobre el uso del contenedor marrón que estará abierto hasta el día 31 en la alameda de la Constitución, en el que los ciudadanos podrán resolver dudas, llevarse folletos y bolsas biodegradables.

La campaña divulgativa sobre el nuevo contenedor para la recogida selectiva incluirá una fiesta infantil el 11 de octubre en el plaza de Calderón, en la que los niños también aprenderán a usarlo.

En Lorca en 2024 se recogieron de los contenedores marrones 452.000 kilogramos de biorresiduos.