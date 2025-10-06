El Real Zaragoza, víctima de su incapacidad goleadora y de un nefasto arbitraje, se hunde ante el Córdoba (0-1)

El árbitro Rafael Sánchez López -en la imagen expulsando a Akoukou- fue el nefasto protagonista del partido

Entre la incapacidad goleadora de los zaragocistas y el lamentable arbitraje del murciano Sánchez López, el conjunto de Gabi Fernández sigue sin levantar cabeza y cayó derrotado este domingo ante el Córdoba (0-1) en el Ibercaja Estadio, un escenario en el que sigue conocer la victoria el equipo aragonés.

De esta manera, el Real Zaragoza es penúltimo en la tabla y Gabi vuelve a quedarse sin el oxígeno que le había dado el triunfo de la jornada anterior en Vitoria ante el Mirandés. El técnico madrileño vuelve a estar en la picota y, aunque llegará al partido del sábado en Almería, allí se jugará su futuro.

Con el gol en propia puerta que se marcaron entre Francho y Saidu mediado el segundo tiempo, el Córdoba cogió aire en la clasificación a costa de un Real Zaragoza que agrava la crisis que pareció empezar a paliar una semana antes.

Rafael Sanchez López, horroroso en sus decisiones arbitrales todo el partido, perdonó la segunda amarilla al lateral izquierdo del Córdoba Ignasi Vilarrasa y expulsó al zaragocista Paul Akoukou, además del propio técnico, Gabi Fernández.

Para este partido, el entrenador del conjunto aragonés repitió el esquema que tan buen resultado le dio en Vitoria y alineó de nuevo ese 4-3-3 con una medular blindada por Paul, Saidu y Guti, con Cuenca y Moyano en las alas y Dani Gómez como referencia ofensiva. La única variación en el once inicial fue la entrada de Tasende por Pomares, al que unas molestias impidieron entrar en la convocatoria,

El comienzo de los visitantes fue notable, presionando arriba, pero la primera ocasión clara fue de los locales, en el minuto 10, cuando Cuenca remató a las nubes tras un barullo dentro del área cordobesista.

En el minuto 18 llegó la ocasión más clara del Zaragoza, tras un gran pase de Guti desde el centro del campo que sorprendió a la zaga verdiblanca y que colocó a Dani Gómez y a Cuenca casi solos frente al meta del Córdoba, pero el disparo del segundo fue repelido por el arquero.

A partir de ahí, el encuentro entró en una espiral de interrupciones y juego inane por parte de los dos conjuntos que también se tradujo en una buena nómina de jugadores amonestados, seis entre los dos equipos antes de llegar al descanso. Y también el entrenador del Zaragoza, Gabi Fernández, se llevó una tarjeta por protestar.

La segunda parte comenzó sin cambios en ninguno de los dos equipos y con los visitantes más peleones, aunque la primera ocasión clara la tuvo el Zaragoza tras un grave error de Vilarrasa, pero la pelota que puso Cuenca en el área no la aprovechó nadie.

Sin embargo, el premio se lo llevó el Córdoba en el minuto 67, tras un córner magistralmente lanzado por Dalisson y enviando un balón envenenado por el viento que, finalmente, acabó dentro de la portería local tras tocar Francho Serrano y golpear finalmente en Saidu, quien, bajo los palos no pudo el tanto.

El gol fue un mazazo para los blanquillos y Gabi reaccionó metiendo pólvora en el césped, con hasta cuatro delanteros, Kodro, Pau Sans, Soberón y Bazdar, para tratar de darle la vuelta al partido. El equipo aragonés, sin embargo, estaba noqueado y no fue capaz de reponerse en los más de 20 minutos que restaban de juego.

El Ibercaja Estadio se convirtió en los estertores del partido en un auténtico hervidero en el que pasó de todo, incluida la expulsión de Akouokou y de Gabi y una clarísima ocasión en el minuto 93 que Bazdar mandó al cielo.

Real Zaragoza 0: Andrada; Francho, Tachi, Insua, Tasende (Soberón, min. 79); Guti, Paul Akouokou, Saidu (Bazdar, min. 70); Cuenca (Valery, min. 57), Moyano (Pau Sans, min. 58), Dani Gómez (Kodro, min. 70).

Córdoba 1: Iker Álvarez; Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa (Timorán, min. 56); Requena, Dalisson (Del Moral, min. 82), Isma Ruiz; Jacobo González, Fuentes (Guardiola, min. 76), Kevin Medina (Diego Bri, min. 76).

Gol: 0-1, M.68: Saidu, en propia meta.

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité murciano). Mostró cartulina amarilla a Tachi (m. 3), Dani Gómez (m. 25), Akouokou (m. 30), Andrada (min. 90) y Guti (min. 95), del Zaragoza. Por el Córdoba amonestó a Rubén Alves (m. 11), Vilarrasa (m. 12), Timorán (m. 59), Guardiola (m. 83) y Requena (m. 92). Expulsó por doble amonestación a Akouokou (m.89) y con roja directa al técnico local Gabi Fernández (m. 92).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Ibercaja Estadio ante 15.808 espectadores.