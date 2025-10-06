El Real Ávila rescata un punto en O Couto

Real Ávila en O Couto

Ávila - Publicado el 06 oct 2025, 07:52

Empate del Real Ávila, derrotas del Dioce y del Obila

En 2ª RFEF: Ourense 1 – 1 Real Ávila, gracias a un gol en el ultimo minuto de Diego Lorenzo el Real Ávila salvaba un punto en O Couto e igualaba el gol local de Justino en el minuto 76.

Con este empate el Real Ávila es 3º con 13 puntos de 15 posibles.

En Tercera:

Dioce 0 – 1 Santa Marta de Tormes.

Nueva derrota del Colegios Diocesanos en el Santi Spiritu y el Dioce sigue sin ganar en su vuelta a tercera división.

Colegios Diocesano ocupa puesto 15 con 3 puntos.

copa del rey

Hoy a la 1 sorteo de la Copa del Rey con el Real Avila en el bombo 1.

Puede tocar un equipo de Segunda División:

Real Valladolid, CD Mirandés, Rácing de Santander, SD Eibar, Sporting de Gijón, Burgos CF, Deportivo de La Coruña o Cultural Leonesa

o uno de Primera Federación:

Racing de Ferrol, SD Ponferradina, Pontevedra CF, Real Avilés Industrial o Arenas Club de Getxo

BALONCESTO

En un igualado partido;

Iruti Take de Tolosa 72 – 69 Óbila, derrota del Ávila Autentica en la prorroga.

ATLETISMO:

Diego Jiménez y Katherine Ruth Tisalema se ha proclamado vencedores del la XI Media Maratón Ávila Monumental-Hyundai Cerverauto.

Han participado 1.202 atletas.-