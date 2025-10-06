Lorca envía al Gobierno 200 expedientes de daños por las lluvias de marzo en busca de ayudas

El Ayuntamiento de Lorca ha enviado ya al Ministerio de Política Territorial 200 memorias justificativas de los daños por casi tres millones de euros que sufrió la localidad durante el episodio de lluvias torrenciales del mes de marzo.

El plazo de presentación de las solicitudes acababa este lunes en la convocatoria estatal de subvenciones para la reparación de daños, con ayudas que pueden alcanzar hasta el 50 por ciento del coste de las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales dañados.

Las memorias justificativas enviadas por Lorca incluyen desde pequeñas reparaciones hasta grandes obras de restitución y recopilan los daños sufridos en edificios municipales, instalaciones sanitarias, sociales, deportivas y educativas, viviendas municipales, bienes inmuebles y actuaciones urbanas y en caminos rurales.

La convocatoria de ayudas llega siete meses después del episodio de lluvias y que supone solo una parte de las medidas previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de abril en el que Lorca fue declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, recuerda el ayuntamiento.